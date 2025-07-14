Андрій Ковальський: Усик переможе Дюбуа нокаутом і в бою-реванші

Ведучий програми "Факти" на ICTV дав свій прогноз щодо мегафайту Усик – Дюбуа

Володар трьох чемпіонських поясів (WBA, WBC, WBO) у важкій вазі Олександр Усик проведе об'єднавчий бій з чемпіоном за версією IBF Даніелем Дюбуа.

Поєдинок відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Орієнтовний початок – 23:30 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію бою. Також українські уболівальники зможуть дивитися бій наживо.

Ведучий програми "Факти" на ICTV Андрій Ковальський з 2002 року розповідає спортивні новини. Ексклюзивно для "Чемпіона" відомий журналіст поділився своїми очікуваннями від бою, спрогнозував хід поєдинку Усика з Дюбуа та окреслив, хто з українських боксерів у перспективі може посісти боксерський Олімп після того, як Олександр завершить свою легендарну кар'єру.

– Пане Андрію, яким бачите хід бою Усика з Дюбуа та який прогнозуєте результат?

– Очікую, що другий бій між Усиком та Дюбуа матиме подібний сценарій до їхньої першої зустрічі, але з деякими корективами. Дюбуа, ймовірно, буде агресивнішим, спробує діяти жорсткіше в перших раундах, аби нав’язати силову манеру бою. Врешті – він бʼється вдома і для нього це неймовірний шанс закріпитися на чолі дивізіону.

Проте Усик має величезну перевагу в техніці, боксерському IQ та мобільності. Уникаючи прямого силового протистояння, він поступово виснажить Дюбуа, використовуючи неймовірну роботу своїх ніг, джеб та серійні атаки з різних кутів.

З огляду на форму Усика, його досвід у боях проти найкращих – я прогнозую перемогу українця. Мій прогноз – перемога Усика нокаутом у пізніх раундах.

– Скільки ще боїв Олександр зможе провести на своєму звичному чемпіонському рівні?

– Олександру вже 38, і попри його чудову фізичну форму, вік бере своє. Втім, його стиль – енергоощадливий, він не пропускає багато ударів і боксом "мислить", а не б’ється в стилі "пан або пропав". Тому, як на мене, Усик має ще 2-3 бої на чемпіонському рівні. Якщо всі вони будуть з топами (наприклад, бої з Ф’юрі чи з Джошуа), це буде гідне завершення кар’єри. Але багато буде залежати від поєдинку 19 липня.

Історія, яка формує епоху

– Чи потрібен Усику третій бій проти Тайсона Ф’юрі? Особисто вам було б його цікаво подивитися?

– Третій бій потрібен більше британцю, ніж українцю. Серія Усик – Ф’юрі – це історія, яка формує епоху. Але вона закінчилась. Третій бій – зайвий, як на мене, але я б його дивився.

Усику потрібні бої виключно за пояси!

– Хто з українських боксерів в майбутньому може зайняти місце Усика, як Олександр свого часу продовжив справу, розпочату братами Кличками? Чи є такий український боксер зараз?

Наразі на горизонті є кілька перспективних імен, але найреальнішими кандидатами виглядають:

Олександр Хижняк – має стиль, характер та досвід. Якщо зможе успішно адаптуватися до профі, потенційно може стати зіркою. Але попереду в нього Олімпіада 2028;

– має стиль, характер та досвід. Якщо зможе успішно адаптуватися до профі, потенційно може стати зіркою. Але попереду в нього Олімпіада 2028; Владислав Сіренко – 30 років, важка вага, але темпи кар’єри дещо сповільнилися. До речі, він буде битися в один вечір з Усиком на Вемблі.

Проте прямого спадкоємця Усика наразі не бачу. Усик – унікальний за стилем, мисленням та підходом до спорту. Можливо, така зірка з’явиться з нинішнього молодого покоління, але це потребує часу.

Нагадаємо, перший бій Усик – Дюбуа завершився перемогою українського боксера в 9 раунді нокаутом.