Усик кардинально змінив імідж: донька показала Олександра-блондина напередодні річниці весілля

Донька українського боксера Олександра Усика Єлизавета здивувала підписників новим відео в TikTok, на якому несподівано показала, як зараз виглядає її знаменитий батько.

У якийсь момент Олександр Усик приєднався до виступу доньки, і саме тоді стало помітно його нове перевтілення. Абсолютний чемпіон світу з боксу змінив звичний образ та став блондином.

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Як розповіла Єлизавета, Усик вирішив змінити зачіску напередодні річниці весілля зі своєю дружиною Катериною. Схоже, до важливої сімейної дати боксер вирішив підійти з абсолютно новим іміджем.

Наразі вся родина Усиків перебуває в Іспанії, де готується до сімейного свята. За словами Єлизавети, до країни вже почали з'їжджатися гості, тож річницю подружжя планують відзначити у великій компанії.

Нагадаємо, сьогодні Усики – багатодітна родина: вони виховують доньок Єлизавету та Марію, а також синів Михайла і Кирила.

Раніше повідомлялося, що старша донька Олександра поділилася милим відео приготування матчи разом із батьком.