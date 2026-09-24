Усик кардинально змінив імідж: донька показала Олександра-блондина напередодні річниці весілля
Донька українського боксера Олександра Усика Єлизавета здивувала підписників новим відео в TikTok, на якому несподівано показала, як зараз виглядає її знаменитий батько.
У якийсь момент Олександр Усик приєднався до виступу доньки, і саме тоді стало помітно його нове перевтілення. Абсолютний чемпіон світу з боксу змінив звичний образ та став блондином.
Як розповіла Єлизавета, Усик вирішив змінити зачіску напередодні річниці весілля зі своєю дружиною Катериною. Схоже, до важливої сімейної дати боксер вирішив підійти з абсолютно новим іміджем.
Наразі вся родина Усиків перебуває в Іспанії, де готується до сімейного свята. За словами Єлизавети, до країни вже почали з'їжджатися гості, тож річницю подружжя планують відзначити у великій компанії.
Нагадаємо, сьогодні Усики – багатодітна родина: вони виховують доньок Єлизавету та Марію, а також синів Михайла і Кирила.
Раніше повідомлялося, що старша донька Олександра поділилася милим відео приготування матчи разом із батьком.