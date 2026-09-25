Він старий мішок: Ф’юрі назвав бій із Джошуа "розминкою" перед третім поєдинком з Усиком

Британець Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 26 КО) вкотре заявив, що після бою зі своїм земляком Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) хоче втретє зустрітися з українцем Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Його слова наводить Sky Sports.

"Я просто нокаутую його, сто відсотків. Я рознесу йому голову і зупиню бій у межах шести-семи раундів. Для мене Джошуа – лише сходинка, розминка перед боєм із Усиком. Джошуа для мене – старий мішок. Тяжкоатлет. Занадто багато "заліза", мало швидкості. Занадто багато "заліза", жодної витривалості. Так що я пройдуся ним, як розпечений ніж по маслу", – зазначив він.

Британець додав, що хотів би провести третій бій з Усиком у США. Водночас Ф'юрі знову заявив, що вважає себе переможцем їхніх попередніх зустрічей.

"Я хочу бою з Усиком. Але хочу провести його в Америці, де суддівство буде чесним. Я виграв перші два бої, і тут, де все справедливо, я точно здобуду перемогу за очками", – запевнив "Циганський король".

Нагадаємо, Ф'юрі розпочав розглядати трилогію з українцем, через те, що його запланований поєдинок проти Ентоні Джошуа опинився під загрозою зриву.

Цього року британські зірки боксу підписали угоду на бій один з одним, однак тривалий час не могли визначити дату та місце проведення.

Серед можливих варіантів називався нью-йоркський "Madison Square Garden". Але у підсумку повністю британське протистояння було врятовано та відбудеться 11 грудня у Кардіфі. На кону бою стоятиме титул WBA Super.

Влітку обидва британці провели свої проміжні поєдинки: Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі впорався із польським ветераном Маріушом Вахом.