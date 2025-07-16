Антон Горюнов: "У бою проти Усика "дияволи з минулого" нагадають Дюбуа про себе"

Головний редактор vRINGe.com Антон Горюнов розповів "Чемпіону", чого очікує від матчу-реваншу Усик – Дюбуа, чи потрібен Олександру третій бій з Тайсоном Ф’юрі, та чи є зараз в Україні боксер, який може прийти на місце Усика.

Нагадаємо, бій відбудеться в суботу, 19 липня, у Лондоні на стадіоні Вемблі. Наш сайт проведе текстову трансляцію та всього тижня бою в режимі онлайн. Також з місця подій працює наш кореспондент Максим Розенко.

Дюбуа та тінь Усика

– Пане Антоне, яким бачите перебіг бою Усика з Дюбуа та який прогнозуєте результат?

– Важко сказати, скільки сил в Усика відібрали два поєдинки з Ф’юрі, але те, що Дюбуа додав з часу їхнього першого бою у 2023 році (тоді українець нокаутував суперника. – ред.) – очевидно. Насамперед у впевненості. І ось вона змусить його йти вперед зі стартовим ударом гонга.

Британець намагатиметься зламати Олександра, вкладаючись навіть у джеби, не кажучи вже про болючі удари по корпусу. І ось те, як зреагує українець, і визначить результат.

Якщо потуги Дюбуа не приноситимуть йому бажаного результату, припускаю, що від цієї упевненості не залишиться й сліду, і "дияволи з минулого" швидко нагадають про себе. У такому випадку ми побачимо того самого Даніеля, який, якщо й не боїться власної тіні, то тіні Усика боїться точно. Тоді це буде ще одна дострокова перемога українця. Не нокаутом, а капітуляцією суперника.

Вважаю це найбільш імовірним варіантом. Хоча не здивує й перемога Усика за очками, і навіть дострокова перемога Дюбуа у другій половині бою – якщо його ментальна стійкість виявиться сильнішою, ніж я думаю.

Коли Усик скаже "адью"

– Скільки ще боїв Олександр зможе провести на звичному для нього чемпіонському рівні?

– Не бачу сенсу гадати, якщо сам Усик говорить про два поєдинки. Хто-хто, а Сашко – не ворог сам собі, і щойно відчує, що вже не витягує звичний тренувальний обсяг – без зволікань скаже "адью". Гадаю, цифра "2" озвучена не просто так. Отже, "звичний чемпіонський рівень" поки ще досяжний, але межі вже видно.

Олександр Усик Getty Images

– Чи потрібен Усику третій бій проти Тайсона Ф’юрі? Особисто вам було б його цікаво подивитися?

– А це вирішувати тільки йому. Третій бій з Ф’юрі – це вже про гроші, а не про спадщину. З огляду спадщини, Усик уже все впевнено вибудував. Зовсім не виключаю, що такий поєдинок відбудеться. Хоча далі Дюбуа я б зараз не заглядав.

Особисто мені він, скажімо так, не настільки цікавий, як бій Усика з Джо Паркером, який відверто заслужив свій шанс. Це якщо зі спортивного погляду. А з погляду на шоу – Ф’юрі й досі немає рівних, тож заплющувати очі й демонстративно відвертатися я також не стану.

– Хто з українських боксерів в майбутньому може зайняти місце Усика, як Олександр свого часу продовжив справу, розпочату братами Кличками? Чи є такий український боксер зараз?

– Якщо ми про суперважку вагу, такого боксера наразі я не бачу. Але не виключаю, що він усе ж існує. Просто він – ще надто маленький, щоб ми його помітили.

Українські вболівальники зможуть слідкувати за боєм у прямому етері. Детальніше про трансляцію – за посиланням.