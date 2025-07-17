Нокаут, хук, джеб та клінч: вчимося краще розуміти бокс

19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбудеться довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбую. Цей бій привертає увагу не лише досвідчених уболівальників, які добре знаються на боксерській термінології та історії, а й тих, хто лише починає цікавитися цим видовищним видом спорту.

Якщо ви серед тих, хто хоче розібратися, що таке нокдаун, клінч чи аперкот, дізнатися трішки історії боксу та відмінностей між професійний і аматорським боксом – цей матеріал для вас. Ми пояснимо основи боксу, його термінологію та правила, щоб ви могли насолодитися переглядом із повним розумінням подій на рингу.

Трішки історії: від ритуальних кулачних боїв до професійного виду спорту

Бокс – один із найдавніших видів спорту, відомий ще в Стародавньому Єгипті (близько 2000–3000 рр. до н.е.), де кулачні бої були ритуальними змаганнями. У Стародавній Греції бокс (пюгме) став частиною Олімпійських ігор із 688 року до н.е.

Сучасний бокс зародився в Англії в XVII–XVIII століттях, коли кулачні бої без рукавичок стали популярним видовищем. У 1867 році "Правила Маркіза Квінсбері" стандартизували ринг, тривалість раундів і використання рукавичок, заклавши основу професійного боксу.

Перші боксерські поєдинки

Професійний бокс активно розвивався у XIX–XX століттях, особливо в США, куди спорт потрапив із Англії. У 1880-х роках Джон Л. Салліван став першим офіційним чемпіоном у важкій вазі в рукавичках, здобувши популярність як "Бостонський силач".

Наприкінці XIX століття з’явилися перші боксерські організації, такі як WBA (1921), WBC (1963), IBF (1983) і WBO (1988), які стандартизували правила, вагові категорії та титульні поєдинки. Професійний бокс став комерційним видовищем, привертаючи мільйони глядачів завдяки легендарним бійцям, таким як Мухаммед Алі, Майк Тайсон і Менні Пак’яо.

Майк Тайсон Getty Images

Аматорський бокс почав активно розвиватися на початку XX століття, особливо після включення боксу до програми Олімпійських ігор у 1904 році в Сент-Луїсі. З 1920 року бокс став постійною частиною Олімпіади, що сприяло його популяризації серед молоді.

В тому ж році була створена Міжнародна асоціація аматорського боксу (AIBA, нині World Boxing), яка стандартизувала правила, ввела захисне екіпірування (шоломи, рукавички більшої ваги) і зробила акцент на техніку та безпеку. Аматорський бокс став платформою для підготовки спортсменів, багато з них згодом переходили в професійний бокс.

Джейк Пол Instagram

Сьогодні бокс – це не лише ринг, а й медіа-видовище, тому його часто порівнюють із шоу-бізнесом. Стрімінгові платформи, як DAZN, транслюють бої мільйонам глядачів, а соціальні мережі допомагають бійцям і промоутерам залучати нову аудиторію. Жіночий бокс набирає популярності завдяки зіркам, на кшталт Кеті Тейлор, а поєдинки за участю блогерів, таких як Джейк Пол, привертають увагу молодшого покоління.

Основні правила поєдинків та їх оцінювання

Правила професійного та аматорського боксу багато в чому схожі. Втім, існують і відмінності, тож трішки розмежуємо їх.

У професійному боксі поєдинки проходять на квадратному рингу зі сторонами від 4,9 до 6,1 метра (внутрішній простір). Бій триває від 4 до 12 раундів залежно від рівня поєдинку: 4-6 раундів для початківців, а 10-12 раундів – для титульних та боїв більш досвідчених суперників.

Кожен раунд триває 3 хвилини для чоловіків і 2 хвилини для жінок. Між раундами передбачена хвилинна перерва, під час якої боксери відпочивають у своїх кутах рингу (позначених червоним і синім кольорами), отримують поради тренерів і відновлюють сили.

У рингу присутній рефері, який стежить за дотриманням правил і безпекою спортсменів. Поєдинок оцінюють 3 судді (рідше 5), які використовують 10-бальну систему. Боксер, який переважав у раунді, отримує 10 балів, а його суперник – менше (зазвичай – 9). Судді враховують точність ударів, техніку, захист, контроль рингу та загальну активність. При нокдауні оцінка може бути 10 – 8, а при двох нокдаунах навіть 10 – 7.

Нокдаун у поєдинку Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа Getty Images

Що ж таке нокаут? Нокаут (KO) – це, коли боєць падає або не може продовжувати бій після удару і не піднімається протягом 10 секунд. Технічний нокаут (TKO) – бій зупиняється рефері, лікарем або секундантом, якщо боксер не може продовжувати (наприклад, через травму чи значну перевагу суперника).

Рефері може зупинити поєдинок, якщо:

Один із бійців отримав серйозне ушкодження (наприклад, розсічення, що заважає зору).

Бій стає небезпечним або одностороннім.

Правила серйозно порушуються.

Виникають зовнішні обставини (наприклад, технічні проблеми з рингом, освітленням).

За порушення правил боксер отримує усне попередження. При повторних порушеннях рефері може зняти 1 бал за кожне порушення або дискваліфікувати бійця після кількох попереджень.

Оцінювання раунду суддями:

10 – 9: один боксер мав незначну перевагу;

10 – 8: значна перевага або один нокдаун;

10 – 7: два нокдауни в раунді; (такі оцінки трапляються дуже рідко)

Якщо обидва бійці зазнали нокдауну, оцінки можуть бути рівними або з незначною перевагою залежно від загальної активності.

Бій завершується внічию, якщо:

Двоє з трьох суддів виставляють однакові бали обом боксерам.

Одна суддівська картка дає перемогу одному бійцю, друга – іншому, а третя фіксує нічию.

У разі травми до завершення 4 раундів може бути оголошена технічна нічия (за рішенням суддів).

Щодо обов’язкового екіпірування, то тут варто виділити: боксерські рукавички (8 унцій для легших вагових категорій, 10 унцій для важчих), капу, шорти, взуття без шипів та бинти для захисту рук.

Під час бою заборонено:

наносити удари нижче пояса

штовхати, смикати чи утримувати суперника

бити головою, плечем, ліктями чи відкритою рукавичкою

наносити удари в спину, потилицю чи нирки

бити після команди "стоп" або після гонгу

кусатися, плювати чи навмисне викидати капу.

Ринг в аматорському боксі Федерація боксу України

В аматорському боксі ринг зазвичай має розміри 6,1 × 6,1 метра (внутрішній простір). Бої у порівнянні з професійним боксом коротші. У чоловіків – 3 раунди по 3 хвилини, у жінок – 4 раунди по 2 хвилини. Між раундами також хвилинна перерва.

Суддя оцінює поєдинок Федерація боксу України

Поєдинок оцінюють 5 суддів, які використовують 10-бальну систему, подібну до професійного боксу. Однак більший акцент робиться на техніку та точність ударів, ефективність захисту та кількість чистих і точних ударів. У деяких турнірах може застосовуватися електронна система підрахунку ударів, де враховуються лише чіткі попадання

Нокаути в аматорському боксі рідкісні через захисне екіпірування та акцент на безпеку. Частіше трапляється технічний нокаут: рефері зупиняє бій, якщо один із бійців отримав травму, не може захищатися або суперник має явну перевагу.

Рефері відраховує нокдаун Федерація боксу України

Після нокдауну рефері проводить відлік до 8 секунд (замість 10). Якщо боксер не готовий продовжувати, бій зупиняється.

Рефері зупиняє бій у таких випадках:

серйозна травма (наприклад, розсічення чи струс мозку)

односторонній бій, де один боксер не може ефективно захищатися

порушення правил (наприклад, повторні удари нижче пояса)

проблеми з екіпіруванням (наприклад, розв’язані шнурки чи пошкоджений шолом)

Щодо попередження та зняття балів, то правила також схожі з професійним боксом, але попередження видаються швидше через акцент на безпеку. За серйозні порушення боксер може бути дискваліфікований після одного-двох попереджень.

Поєдинок жінок на чемпіонаті України Федерація боксу України

Обов’язкове екіпірування:

боксерські рукавички (10–12 унцій залежно від вагової категорії)

захисний шолом (обов’язковий для чоловіків і жінок, хоча в деяких елітних чоловічих турнірах шоломи можуть не використовуватися)

капа, бинти, шорти, майка, взуття без шипів

для жінок додатково може використовуватися захисний нагрудник

Заборони аналогічні професійному боксу, але клінчі контролюється суворіше і заборонено надмірну агресивність, яка може призвести до травм.

Організації та чемпіони

Професійний бокс регулюється кількома міжнародними організаціями, які встановлюють правила, визначають вагові категорії та проводять титульні поєдинки. Основні організації:

Всесвітня боксерська асоціація (WBA)

Всесвітня боксерська рада (WBC)

Міжнародна боксерська федерація (IBF)

Всесвітня боксерська організація (WBO)

Олександр Усик з чемпіонським поясом WBC Getty Images

Ці чотири організації вважаються "великою четвіркою" професійного боксу. Кожна з них присуджує власні чемпіонські титули в кожній ваговій категорії. Окрім них, існують менші організації, такі як IBO (Міжнародна боксерська організація) та WBF (Всесвітня боксерська федерація), але їхні титули мають менший престиж.

Чемпіон Олімпійських ігор Олександр Хижняк з командою Федерація боксу України

Аматорський бокс регулюється World Boxing (раніше Міжнародна асоціація аматорського боксу, AIBA, заснована в 1920 році). Ця організація відповідає за проведення міжнародних турнірів, таких як чемпіонати світу, континентальні чемпіонати та Олімпійські ігри.

World Boxing встановлює стандарти для правил, екіпірування (наприклад, обов’язкові шоломи в більшості турнірів) і безпеки. Національні федерації, такі як Федерація боксу України чи USA Boxing, працюють під егідою World Boxing і організовують місцеві змагання.

У професійному боксі чемпіонські титули присуджуються в 17 вагових категоріях (від мінімальної ваги, до 47,6 кг, до надважкої, понад 90,7 кг). Основні типи титулів:

Чемпіон світу – титул, який присуджується організаціями WBA, WBC, IBF або WBO. Наприклад, чемпіон WBA у важкій вазі.

Абсолютний чемпіон другої найлегшої ваги Наоя Іноуе Getty Images

Абсолютний чемпіон – боєць, який одночасно володіє титулами всіх чотирьох організацій (WBA, WBC, IBF, WBO) у своїй вазі. Наприклад, Теренс Кроуфорд став абсолютним чемпіоном у напівсередній вазі в 2017 році.

Також є такі поняття, як суперчемпіон, тимчасовий чемпіон, лінійний чемпіон, тощо, але вони менш престижні і рідше вживані серед широкого загалу.

Через наявність кількох організацій часто виникають суперечки щодо "справжнього" чемпіона. Для вирішення цього проводяться об’єднавчі бої, де боксери змагаються за титули різних організацій.

Вагові категорії у професійному боксі Максимальна вага Назва категорії Понад 90,72 кг (200 фунтів) Важка вага 101,61 кг (224 фунти) Бріджервейт 90,72 кг (200 фунтів) Перша важка вага 79,38 кг (175 фунтів) Напівважка вага 76,2 кг (168 фунтів) Друга середня вага 72,57 кг (160 фунтів) Середня вага 69,85 кг (154 фунти) Перша середня вага 66,68 кг (147 фунтів) Напівсередня вага 63,5 кг (140 фунтів) Перша напівсередня вага 61,23 кг (135 фунтів) Легка вага 58,97 кг (130 фунтів) Друга напівлегка вага 57,15 кг (126 фунтів) Напівлегка вага 55,34 кг (122 фунти) Друга легша вага 53,52 кг (118 фунтів) Легша вага 52,16 кг (115 фунтів) Друга найлегша вага 50,8 кг (112 фунтів) Найлегша вага 48,99 кг (108 фунтів) Перша найлегша вага 47,63 кг (105 фунтів) Мінімальна вага 46,27 кг (102 фунти) Перша мінімальна вага



В аматорському боксі чемпіонства присуджуються на великих турнірах:

Олександр Хижняк Міністерство молоді і спорту України

Олімпійські ігри: найпрестижніший титул, де боксери змагаються у визначених вагових категоріях. Олімпійське золото вважається вершиною аматорської кар’єри.

Чемпіонати світу: проводяться World Boxing кожні два роки. Переможці отримують звання чемпіона світу в аматорському боксі.

Континентальні чемпіонати: наприклад, чемпіонат Європи або Азії, де боксери змагаються за регіональні титули.

Національні чемпіонати: проводяться національними федераціями для визначення найкращих боксерів у країні.

На відміну від професійного боксу, в аматорському немає постійних поясів, а титули присуджуються за результатами конкретних турнірів. Аматорські чемпіони часто переходять у професійний бокс, щоб здобути світові титули.

Вагові категорії в любительському боксі Назва категорії Чоловіки Жінки Надважка вага Немає обмежень – Важка вага 92 кг (202,8 фунти) Немає обмежень Перша важка вага 86 кг (189,6 фунти) – Напівважка вага 80 кг (176,4 фунти) 81 кг (178,6 фунти) Середня вага 75 кг (165,3 фунти) 75 кг (165,3 фунти) Перша середня вага 71 кг (156,5 фунти) 70 kg (154,3 фунти) Напівсередня вага 67 кг (147,7 фунти) 66 кг (145,5 фунти) Перша напівсередня вага 63,5 кг (140,0 фунти) 63 кг (138,9 фунти) Легка вага 60 кг (132,3 фунти) 60 кг (132,3 фунти) Напівлегка вага 57 кг (125,7 фунти) 57 кг (125,7 фунти) Легша вага 54 кг (119,0 фунти) 54 кг (119,0 фунти) Друга найлегша вага (лише серед юніорів) – – Найлегша вага 51 кг (112,4 фунти) 52 кг (114,6 фунти) Перша найлегша вага – 50 кг (110,2 фунти) Мінімальна вага 46–48 кг (101,4–105,8 фунтів) 45–48 кг (99,2–105,8 фунтів)



Базова термінологія

Визначення – це те, що нас часто лякає ще зі шкільної парти, але без цього – нікуди. Нижче перераховано лише базові і найбільш вживані терміни з боксерського лексикону. Аби розібратися з ними було трішки легше, вони структуровані за приналежністю до певних ключових слів.

Події та організація бою

Дуель поглядів – традиційний момент перед боєм, коли боксери стоять обличчям до обличчя під час зважування або промо-заходів, демонструючи впевненість і психологічну перевагу. Найсвіжіший приклад – дуель поглядів Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

Дуель поглядів Усика та Дюбуа Getty Images

Рингсайд – зона навколо рингу, де сидять судді, коментатори, тренери, офіційні особи та VIP-глядачі. Часто використовується для позначення найкращих місць для перегляду бою. Рингсайд часто потрапляє у телевізійні об’єктиви, там можна побачити знайомі обличчя. На тому ж реванші Усика та Дюбуа пообіцяв бути присутнім Тайсон Ф’юрі. Або ж немає сумніву, що там же сидітиме один з головних організаторів усіх головних боїв останніх років Туркі аль-Шейх.

Андеркард – попередні бої перед головною подією вечора, зазвичай, за участю менш відомих боксерів. Їх кількість може варіюватися. Інколи, останній бій андеркарду також може бути титульним.

Мейн-івент – головний бій вечора, зазвичай, за участю топових бійців або за чемпіонський титул. Бої Сауля Альвареса проти Теренса Кроуфорда, Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа – це мейн-івенти.

Промоутер Френк Воррен Getty images

Промоутер – особа або компанія, яка організовує боксерські поєдинки, займається їхньою рекламою та фінансуванням (наприклад, Боб Арум (Top Rank), Франк Воррен (Queensberry Promotions).

Зважування – процедура перед боєм, де перевіряється вага бійців, щоб переконатися, що вони відповідають ваговій категорії. Якщо боксер не вкладається у вагу своєї категорії – бій можуть скасувати. Якщо ж це претендент на чемпіонство, є ймовірність, що поєдинок відбудеться, але у разі перемоги цей боєць все одно не отримає пояс.

Кут – місце в рингу (червоний або синій), де боксер відпочиває між раундами, а тренер і секунданти надають поради та допомогу.

Відомий тренер Тедді Атлас (по центру) Instagram

Секундант – помічник боксера (тренер, менеджер або медик), який допомагає під час перерв між раундами.

Гонг – сигнал, який позначає початок або кінець раунду.

Види ударів

Джеб – швидкий прямий удар передньою рукою (здебільшого лівою для правші), який використовується для контролю дистанції, розвідки або підготовки атаки.

Крос – потужний прямий удар задньою рукою (здебільшого правою для правші), спрямований на голову чи корпус суперника.

Хук – бічний удар із зігнутою рукою, який наноситься в голову або корпус. Може бути лівим або правим.

Апперкот – удар знизу вгору, спрямований у підборіддя або корпус суперника. Ефективний у ближньому бою.

Оверхенд – удар зверху вниз задньою рукою, який часто використовується для обходу захисту суперника.

Контрудар – удар, нанесений у відповідь на атаку суперника, використовуючи його рух для контратаки.

Техніка та тактика

Один з найскладніших термінологічних підпунктів нашого тексту. Саме тому обмежимося лише основними і найбільш популярними елементами поєдинку.

Клінч – "обійми " між бійцями, коли один із них утримує іншого, щоб зупинити атаку або відпочити. Рефері зазвичай розводить бійців.

Блок – захисна техніка, коли боксер використовує руки, плечі або рукавички для захисту від ударів.

Ухил – рух головою або корпусом, щоб уникнути удару суперника.

Футворк – техніка пересування по рингу, яка включає бічні кроки, відступи та просування для контролю дистанції.

Комбінація – серія послідовних ударів (наприклад, джаб-крос-хук), спрямована на пробиття захисту суперника.

Результати бою

Нокаут – боєць падає і не встає протягом 10 секунд (8 секунд в аматорському боксі).

Нокаут у поєдинку Дюбуа та Джошуа Getty Images

Технічний нокаут (TKO) – бій зупиняється рефері, лікарем або секундантом через травму або явну перевагу одного бійця.

Нокдаун – внаслідок удару суперника боєць втрачає рівновагу, падає, "бере коліно " або, знаходячись на ногах, відчуває "серйозне потрясіння".

Рішення суддів

Якщо протягом визначеної кількості раундів жоден з боксерів не отримує дострокову перемогу, на авансцену виходять судді, записки яких і визначають переможця.

Одноголосне рішення (Unanimous Decision) – усі судді віддають перемогу одному бійцю.

Розділене рішення (Split Decision) – двоє суддів віддають перемогу одному бійцю, а третій – іншому.

Суддівські записки Федерація боксу України

Рішення більшістю (Majority Decision) – двоє суддів віддають перемогу одному бійцю, а третій фіксує нічию.

Технічне рішення (Technical Decision) – рішення суддів, якщо бій зупинено через травму після певної кількості раундів (зазвичай після 4-го).

Нічия – судді не визначають переможця (одноголосна, розділена або технічна нічия).

Дискваліфікація – завершення бою через серйозне порушення правил одним із бійців.

Екіпірування та атрибутика

Якщо з рукавичками,бинтами, капою і шоломом все більш-менш зрозуміло, то є ще декілька предметів екіпірування, з якими варто розібратися.

Нагрудник – використовується в аматорському боксі для жінок для додаткового захисту.

Груша – тренувальний снаряд для відпрацювання ударів.

Боксерка відпрацьовує удари на лапах Федерація боксу України

Лапи – тренувальне спорядження, яке тримає тренер для відпрацювання ударів і комбінацій.

Суддівство та офіційні особи

А тепер трішки про людей у рингу та за його межами. Отже, рефері – суддя в рингу, який контролює бій, видає команди ("Fight", "Stop", "Break") і стежить за безпекою. Також є судді навколо рингу, які виставляють оцінки у спеціальні записки.

Суддя у рингу Федерація боксу України

Таймкіпер відповідає за відлік часу раундів і перерв, подає сигнал гонгом. Лікар оцінює стан бійців і може зупинити бій у разі травми.

Претендент – боксер, який змагається за чемпіонський титул, а чемпіон, відповідно, володіє цим титулом.

Інші терміни

І на завершення цього тексту, ще трішки термінів, про які ми не згадали вище

Рушник – секундант викидає рушник у ринг, щоб зупинити бій і визнати поразку свого бійця.

Федерація боксу України

Промоушен – рекламна кампанія для популяризації бою, включаючи пресконференції, дуелі поглядів і медіа-заходи.

Спаринг – тренувальний бій для відпрацювання техніки та тактики.

Поширені запитання про бокс

1. Чому рефері зупиняє бій, якщо боксер ще може продовжувати?

Рефері зупиняє бій, щоб гарантувати безпеку спортсменів. Це може статися через серйозну травму (наприклад, розсічення чи підозру на струс мозку), якщо один із бійців не може ефективно захищатися або якщо бій стає одностороннім. Наприклад, у професійному боксі рефері може оголосити технічний нокаут (TKO), якщо боксер зазнає надто сильних ударів.

2. Як боксери готуються до бою?

Підготовка до бою включає інтенсивні тренування: спаринги для відпрацювання техніки, роботу на боксерській груші та лапах для вдосконалення ударів, а також кардіо-та силові вправи для витривалості. Боксери дотримуються суворої дієти, щоб відповідати ваговій категорії, і працюють із психологами для зміцнення ментальної стійкості. Наприклад, Олександр Усик відомий своєю дисципліною та акцентом на футворк і техніку.

3. Чим відрізняється професійний бокс від аматорського?

Професійний бокс орієнтований на видовищність і нокаути, бої довші (4–12 раундів), а боксери виступають без захисних шоломів. Аматорський бокс акцентує на техніці та безпеці, використовує шоломи (у більшості турнірів), бої коротші (3–4 раунди), а судді більше враховують чисті удари. Аматорський бокс часто є підготовкою до професійної кар’єри, як у випадку з Усиком чи Ломаченком.

4. Що таке вагові категорії і чому вони важливі?

Вагові категорії – це поділ боксерів за вагою (наприклад, легка вага до 61,2 кг, важка вага понад 90,7 кг). Перед поєдинком бійці проходять зважування, і якщо боксер не вкладається у вагову категорію, бій можуть скасувати або він втрачає право на титул.

5. Як судді визначають переможця, якщо немає нокауту?

Якщо бій триває всі раунди, переможця визначають судді за 10-бальною системою. Боксер, який домінував у раунді, отримує 10 балів, а суперник – 9 або менше. Судді оцінюють точність ударів, захист, контроль рингу та активність. Наприклад, одноголосне рішення (Unanimous Decision) означає, що всі судді віддали перемогу одному бійцю, як це було в бою Усика проти Джошуа в 2021 році.

"Тринадцятий раунд"

Професійний і аматорський бокс – це не лише спорт, а й мистецтво, яке поєднує силу, техніку, стратегію та витривалість. Сподіваємося, цей матеріал допоміг вам розібратися в основах боксу та підготуватися до перегляду реваншу Усика проти Дюбуа 19 липня 2025 року. Цей бій обіцяє стати справжнім видовищем, адже на рингу зійдуться майстерність і амбіції.

Бокс продовжує захоплювати мільйони завдяки своїй динаміці та драматизму, а історії таких бійців, як Усик, надихають нові покоління. Долучайтеся до текстової трансляції поєдинку українського чемпіона проти Даніеля Дюбуа на нашому сайті, вболівайте за улюблених бійців і відкривайте для себе світ боксу!