І все так само обираємо один одного: Усик із дружиною відсвяткували 17-ту річницю весілля

Олександр Усик та його дружина Катерина відсвяткували особливу дату — 17 років разом. Подружжя з цієї нагоди поділилося романтичною чорно-білою фотосесією, показавши моменти, які вони проводять удвох.

На атмосферних світлинах Усик і Катерина позують разом та насолоджуються компанією одне одного.

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Чорно-білий стиль кадрів додав публікації особливого настрою, а головним акцентом стала сама історія пари, яка триває вже майже два десятиліття.

Катерина зворушливо підписала фотосесію, зізнавшись у коханні чоловікові:

"17 років разом. І все так само обираємо один одного. Люблю".

Нагадаємо, сьогодні Усики – багатодітна родина: вони виховують доньок Єлизавету та Марію, а також синів Михайла і Кирила.

Раніше Олександр пофарбував волосся у білий колір на честь річниці весілля з Катериною.