І все так само обираємо один одного: Усик із дружиною відсвяткували 17-ту річницю весілля
Олександр Усик та його дружина Катерина відсвяткували особливу дату — 17 років разом. Подружжя з цієї нагоди поділилося романтичною чорно-білою фотосесією, показавши моменти, які вони проводять удвох.
На атмосферних світлинах Усик і Катерина позують разом та насолоджуються компанією одне одного.
Чорно-білий стиль кадрів додав публікації особливого настрою, а головним акцентом стала сама історія пари, яка триває вже майже два десятиліття.
Катерина зворушливо підписала фотосесію, зізнавшись у коханні чоловікові:
"17 років разом. І все так само обираємо один одного. Люблю".
Нагадаємо, сьогодні Усики – багатодітна родина: вони виховують доньок Єлизавету та Марію, а також синів Михайла і Кирила.
Раніше Олександр пофарбував волосся у білий колір на честь річниці весілля з Катериною.