З Усиком у списку: Кроуфорд назвав бої, які б хотів побачити

Колишній абсолют у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42‑0, 31 КО) назвав поєдинки, які б хотів побачити.

Він опублікував перелік у соцмережі X.

До списку ввійшли 12 боїв. В одному з них знайшлось місце й Олександру Усику (25-0, 16 КО).

Американець вважає цікавою битву українця проти володаря титулу WBC Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО). Це єдиний бій надважкого дивізіону, який назвав "Бад".

Поєдинки, які б хотів побачити Кроуфорд:

Наоя Іноуе – Джессі Родрігес

Джервонта Девіс – Шакур Стівенсон

Девін Хейні – Раян Гарсія 2

Теофімо Лопес – Джек Кеттеролл

Джарон Енніс – Вірджіл Ортіс

Кейшон Девіс – Річардсон Гітчінс

Давід Бенавідес – Джей Опетая

Олександр Усик – Агіт Кабаєл

Жанібек Алімханули – Йоенлі Ернандес

Реймонд Мураталла – Гері Антуан Расселл

Емануель Наваррете – О'Шакі Фостер

Рафаель Еспіноса – Брюс Керрінгтон

Нагадаємо, що Кроуфорд завершив кар'єру у грудні 2025 року. В останньому поєдинку він здолав Сауля Альвареса в битві за звання абсолютного чемпіона світу.

Напередодні американець вкотре заявив, що не планує повертатись на ринг. При цьому Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати серію масштабних боксерських боїв, зокрема, й реванш "Бада" з "Канело".