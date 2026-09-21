З Усиком у списку: Кроуфорд назвав бої, які б хотів побачити
Колишній абсолют у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42‑0, 31 КО) назвав поєдинки, які б хотів побачити.
Він опублікував перелік у соцмережі X.
До списку ввійшли 12 боїв. В одному з них знайшлось місце й Олександру Усику (25-0, 16 КО).
Американець вважає цікавою битву українця проти володаря титулу WBC Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО). Це єдиний бій надважкого дивізіону, який назвав "Бад".
Поєдинки, які б хотів побачити Кроуфорд:
- Наоя Іноуе – Джессі Родрігес
- Джервонта Девіс – Шакур Стівенсон
- Девін Хейні – Раян Гарсія 2
- Теофімо Лопес – Джек Кеттеролл
- Джарон Енніс – Вірджіл Ортіс
- Кейшон Девіс – Річардсон Гітчінс
- Давід Бенавідес – Джей Опетая
- Олександр Усик – Агіт Кабаєл
- Жанібек Алімханули – Йоенлі Ернандес
- Реймонд Мураталла – Гері Антуан Расселл
- Емануель Наваррете – О'Шакі Фостер
- Рафаель Еспіноса – Брюс Керрінгтон
Нагадаємо, що Кроуфорд завершив кар'єру у грудні 2025 року. В останньому поєдинку він здолав Сауля Альвареса в битві за звання абсолютного чемпіона світу.
Напередодні американець вкотре заявив, що не планує повертатись на ринг. При цьому Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати серію масштабних боксерських боїв, зокрема, й реванш "Бада" з "Канело".