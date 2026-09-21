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З Усиком у списку: Кроуфорд назвав бої, які б хотів побачити

Денис Іваненко — 21 вересня 2026, 10:14
З Усиком у списку: Кроуфорд назвав бої, які б хотів побачити
Теренс Кроуфорд
instagram.com/tbudcrawford

Колишній абсолют у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42‑0, 31 КО) назвав поєдинки, які б хотів побачити.

Він опублікував перелік у соцмережі X.

До списку ввійшли 12 боїв. В одному з них знайшлось місце й Олександру Усику (25-0, 16 КО).

Американець вважає цікавою битву українця проти володаря титулу WBC Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО). Це єдиний бій надважкого дивізіону, який назвав "Бад".

Поєдинки, які б хотів побачити Кроуфорд:

  • Наоя Іноуе – Джессі Родрігес
  • Джервонта Девіс – Шакур Стівенсон
  • Девін Хейні – Раян Гарсія 2
  • Теофімо Лопес – Джек Кеттеролл
  • Джарон Енніс – Вірджіл Ортіс
  • Кейшон Девіс – Річардсон Гітчінс
  • Давід Бенавідес – Джей Опетая
  • Олександр Усик – Агіт Кабаєл
  • Жанібек Алімханули – Йоенлі Ернандес
  • Реймонд Мураталла – Гері Антуан Расселл
  • Емануель Наваррете – О'Шакі Фостер
  • Рафаель Еспіноса – Брюс Керрінгтон

Нагадаємо, що Кроуфорд завершив кар'єру у грудні 2025 року. В останньому поєдинку він здолав Сауля Альвареса в битві за звання абсолютного чемпіона світу.

Напередодні американець вкотре заявив, що не планує повертатись на ринг. При цьому Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати серію масштабних боксерських боїв, зокрема, й реванш "Бада" з "Канело".

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