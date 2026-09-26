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Масштабніший за будь-який поєдинок Усика: відомий інсайдер оцінив бій Ф'юрі – Джошуа

Софія Кулай — 26 вересня 2026, 10:19
Масштабніший за будь-який поєдинок Усика: відомий інсайдер оцінив бій Ф'юрі – Джошуа
Олександр Усик
instagram.com/usykaa

Відомий журналіст та інсайдер Ден Рафаель розповів, що британська дуель між Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) привертає значно більше уваги, аніж будь-який двобій Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Своєю думкою він поділився у соцмережі Х.

Він переконаний, що дуель британців досягне величезного масштабу.

"Трансляція буде на Netflix наживо або в записі. І цей бій значно масштабніший за будь-який поєдинок Усика – навіть близько не стоїть. І я кажу це, хоча дуже люблю Усика", – відповів Рафаель.

Також інсайдер додав, що в офіційному пресрелізі анонсу протистояння Ф'юрі – Джошуа організаторами вечора боксу вказані The Ring, який належить Туркі Аль-аш Шейху, а також Дейна Вайт. А от згадки про промоутерів Едді Гірн і Френка Воррена, а також їх компанії Matchroom та Queensberry відповідно немає.

Нагадаємо, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа повинен відбутися 11 грудня у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super. Напередодні відомий Воррен спрогнозував результат зустрічі, яка може бути зірвана через Вайта.

Натомість Усику приписують битву проти Деонтея Вайлдера, реванш проти Ріко Верховена та трилогію із Ф'юрі.

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