Микола Ковальчук: "Усику доведеться пережити ще один шторм у своїй кар’єрі"

Уже цієї суботи, 19 липня, відбудеться чемпіонський бій у важкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

На кону стоятимуть чемпіонські пояси чотирьох провідних боксерських організацій – WBC, WBA, WBO (належать Усику) та IBF (Дюбуа).

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Президент Всесвітньої боксерської Ради (WBC) Ukraine Микола Ковальчук спрогнозував перебіг і результат бою. Також експерт пояснив, які переваги Олександру прямо зараз дає його вік.

– Пане Миколо, яким бачите хід бою-реваншу Усика з Дюбуа 19 липня, та який прогнозуєте результат?

– Прогнози в гевівейті – справа невдячна і схожа на лотерею, адже один вдалий удар може змінити хід поєдинку і завершити його. У нашому випадку є Олександр, який уже перемагав Дюбуа і який до цього бою принаймні жодного разу не недооцінював своїх суперників. Тож він буде готовий на 101% – і фізично, і технічно. У його кутку класний тренер Юрій Ткаченко, який протягом усієї кар’єри Усика в надважкому дивізіоні показав, що вони з Олександром вміють вдало обирати стратегію під кожного опонента. Поза всяких сумнівів, українець готовий і ментально. Усик завжди спокійний, як удав, вміє працювати з психологічними викликами та хвилюваннями.

Щодо Дюбуа. Він прогресує, його технічний арсенал урізноманітнюється. Після яскравої перемоги над Джошуа, якого він фактично знищив, його самооцінка, звісно, зросла. Але "пунктик" – страх перед Олександром – імовірно, залишився.

На мою думку, Дюбуа буде небезпечним у перші 3–4 раунди. Якщо за цей час йому не вдасться нокаутувати українського чемпіона – його шанси на перемогу стають мізерними. У нього буде два варіанти: або витримати багатосерійні атаки Сашка, або зламатися, і бій завершиться достроково.

Проте, з великою ймовірністю, Олександру доведеться пережити ще один шторм у своїй кар’єрі. Це те, чого ми всі можемо очікувати, користуючись логікою попередніх боїв. Але в команд можуть бути свої плани на бій та сюрпризи – і про це знають лише вони.

Мій прогноз: Олександр переможе достроково або за очками.

– Скільки ще боїв Усик зможе провести на своєму звичному чемпіонському рівні?

– У плані боксерського арсеналу, технічного рівня та досвіду – Усику немає рівних ні у його дивізіоні, ні на кілька дивізіонів нижче. Кажуть, що вік – перешкода. Проте ми ще не бачили у поєдинках Олександра жодних ознак спаду його функціональних можливостей. Тому вік у його випадку – лише цифра, яка, навпаки, дає і певні переваги: досвід і виваженість. Так, спад колись буде. Але сподіваюся, що Олександр відчує це вчасно і прийме відповідне рішення.

– Чи потрібен Усику третій бій проти Тайсона Ф’юрі? Особисто вам було б його цікаво подивитися?

– Навряд чи він буде комусь цікавий. Це знову буде шахова партія. Мені особисто такий бій – зовсім нецікавий. Медійно, мабуть, також не надто прибутковий – принаймні на цьому етапі. Хоча, після повернення Ф’юрі в ринг – залежно від того, як Сашко проведе поєдинки з Дюбуа чи наступними опонентами.

Не забуваймо про технічного Паркера, нокаутера Околе, Агіта Кабаєла чи юного генія нокаутів – Мозеса Ітауму, який, імовірно, згодом очолить суперважкий дивізіон. Лише після цього такий бій може стати актуальним. Але точно не найближчим часом.

– Хто з українських боксерів у майбутньому може зайняти місце Усика, як Олександр свого часу продовжив справу, розпочату братами Кличками. Чи є такий український боксер зараз?

– Сьогодні в українському гевівейті немає очевидних суперзірок. Але є перспективні хлопці, які можуть скласти гідну конкуренцію на найвищому рівні: Влад Сіренко, Цотне Рогава, Олександр Захожий, Богдан Миронець, Олександр Гриців. Щоправда, двоє останніх – бріджервейти, і, на мою думку, їм не варто йти у важку вагу. Але всім цим бійцям ще потрібно пройти свій шлях. Промоутери мають дати їм поєдинки, які допоможуть рости. Час покаже. На жаль, поки що всі вони дуже далекі від рівня Усика чи братів Кличків. Але потенціал, безумовно, у кожного є.

Раніше думками про бій Усик – Дюбуа поділився засновник проєкту Tanksport Василь Танкевич.

Нагадаємо, у першому бою Усик нокаутував Дюбуа в 9 раунді.

Кореспондент "Чемпіона" Максим Розенко працює з Лондона та щодня ексклюзивно розповідає про перипетії, які супроводжують бій.