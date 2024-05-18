Усик переможе Ф'юрі: експерти налаштовані оптимістично

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF, українець Олександр Усик проведе об'єднавчий бій проти володаря титулу WBC, британця Тайсона Ф'юрі.

Відразу 5 з 6 експертів у ексклюзивному коментарі Чемпіону заявили, що саме український боксер стане абсолютним чемпіоном світу в Саудівській Аравії.

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук

"Усик дасть йому хороший бій, темп і можливо навіть таке, що вони (команда Ф’юрі — ред.) у раунді 9-10 можуть відмовитися від бою. Усе можливо. Мій прогноз на бій такий: Усик перемагатиме по очках, а вкінці просто засипить Тайсона ударами і бій зупинять. Я до цього відео (у якому батько Ф’юрі головою вдарив представника команди Усика — ред.) вболівав за Усика і хотів, щоб він виграв, але після нього в мене з’явилася аж якась відраза до команди Ф'юрі", — заявив Богачук.

Колишній чемпіон світу за версією WBA у першій напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко

"Усик переможе", — коротко підсумував Сенченко.

Український тренер та колишній чемпіон WBA у напівсередній вазі Юрій Нужненко

"Я все ж таки вважаю, що Олександр повинен його передурити, переграти, в ігровій формі, як то кажуть. Завдяки своїй пластичності, хитрості, професіоналізму, роботі рук, ніг. Хоча Тайсон теж дуже незручний у плані параметрів, але все-таки, дуже сподіваюся і розраховую на те, що Санька обіграє Ф'юрі", — поділився Нуженко.

Головний редактор видання vRINGe.com Ігор Вітько

"З прогнозом складно... Кілька сценаріїв... Давайте так – про кращий для нас — Тайсон не зможе нав'язати свій хід бою, попсує нерви, звісно, по повній, але Усик, завдяки технічній швидкості, буде кращим у більшості епізодів і переможе у важкому, подеколи тягучому і нервовому бою близьким рішенням", — заявив Вітько.

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Керівник NV Спорт Любомир Луканюк

"За законами жанру має бути нічия", — здивував Луканюк.

Спортивний блогер та коментатор Олександр Орманжи

"Я думаю, що Сашко виграє. Нокаутом навряд чи, а ось суддівським рішенням може", — сказав Орманжи.

Бій відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

За результатами офіційного зважування Ф'юрі переважив Усика на 13 кілограмів, його вага склала 118,8 кг проти 105,9 кг в українця, однак пізніше з'ясувалося, що ринг-анонсер Майкл Баффер оголосив неправильні результати зважування.

Букмекери вважають, що перевага у габаритах допоможе "Циганському королю" перемогти Усика. З коефіцієнтами на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі можна онайомитися за цим посиланням.