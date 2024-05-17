Стало відомо, скільки українців буде вболівати за Усика в Ер-Ріяді

Вже в суботу, 18 травня, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді Олександр Усик вийде в ринг проти британця Тайсона Ф'юрі. На кону бою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі та 4 чемпіонські пояси — WBC, IBF, WBA та WBO. Попри те, що Київ і Ер-Ріяд розділяють 4 616 кілометрів, Усик не залишиться без підтримки українців.

За інформацією Чемпіона, у суботу ввечері за Олександра на Kingdom Arena вболіватимуть близько 500 наших земляків. Це представники української діаспори в Саудівській Аравії, також до Ер-Ріяда приїдуть українці із сусідніх ОАЕ, Кувейту, Катару, Бахрейну та Ізраїлю.

Географія українських діаспор, які зберуться в Kingdom Arena, взагалі вражає. На бій з'їдуться наші земляки з понад 30 країн і 6 континентів. Північна Америка буде представлена США та Канадою, Південна Америка — Бразилією та Еквадором, Африка — Єгиптом та Тунісом. Прилетить невелика група навіть з Австралії! Про Азію вже згадували вище. Найбільше ж представництво буде з Європи — до Ер-Ріяда летять українці з Польщі, Чехії, Великої Британії, Німеччини, Греції, Іспанії, Італії, Франції, Португалії, Болгарії, Румунії, Словенії, Бельгії, Швеції, Австрії, Швейцарії, Словаччини, Молдови, Хорватії та Північної Македонії..

Максим Розенко поспілкувався з кількома українцями, які вже дісталися Ер-Ріяда.

32-річний Микола Лебедєв зі своїми друзями прилетів із Чехії. Він уже 9 років мешкає в Празі та має там успішний бізнес. Після початку повномасштабного вторгнення поселив у себе на фірмі близько 500 українців, яким надавав безоплатне проживання протягом 6 місяців. Разом із партнерами зібрав 6 фур гуманітарної допомоги та близько мільйона євро.

"Прилетів на бій Усика вперше, — зізнається Микола. — До цього часто-густо підтримував футбольну збірну України — їздив на матчі по всій Європі. Бої Олександра та братів Кличків дивився в телетрансляціях. Але приятель загітував наживо подивитися бокс. Сказав, що після такого бою я забуду про футбол і стану фанатом боксу. Ми з друзями вже в очікуванні. Олександру доведеться скласти найважчий у його професійній боксерській кар'єрі іспит, але ми віримо, що під час оголошення результату суддя підніме його руку. Для нас, українців, які вже 10 років проживають у Європі, Усик і футбольна збірна України - це додатковий привід для збереження самоідентифікації".

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35-річний Ігор Макарук прилетів до Саудівської Аравії з Польщі, де живе вже 10 років. Живе в передмісті Варшави, займається будівельним бізнесом. Його дружина має українське коріння та польський паспорт. У Польщі народилися і двоє їхніх дітей.

"За Усиком стежу з Олімпійських ігор у Лондоні-2012, — розповідає Ігор. — Пам'ятаю його гопак після переможного олімпійського фіналу. Потім дивився всі телетрансляції боїв Усика вже як боксера-професіонала. Бокс полюбив завдяки братам Кличкам — не пропускав телетрансляції поєдинків Віталія та Володимира з дитинства, з 10 років. В Ер-Ріяді вперше побачу поєдинок наживо. Вірю в нашого козака та його перемогу! Не можу вже дочекатися виходу в ринг Усика і Тайсона Ф'юрі".

Максим Розенко, Чемпіон

з Саудівської Аравії.