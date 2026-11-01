Це буде великий бій: Усик підтвердив бажання повернутись у крузервейт

Олександр Усик (25-0, 16 КО) підтвердив своє бажання змінити вагову категорію та провести поєдинок з чинним чемпіоном WBA та WBO у крузервейті Давідом Бенавідесом (32-0, 25 КО).

Про це він розповів журналісту Майку Коппінджеру.

Українець заявив, що вже зачистив надважкий дивізіон, тому планує повернутись у свою рідну вагову категорію. За словами колишнього абсолютного чемпіона світу, зараз його вага складає 96-97 кілограмів і він готовий до нового виклику.

"Якщо у мене буде можливість повернутися у крузервейт, я повернуся. Це буде великий бій, тому що Бенавідес – великий чемпіон. Ну і я теж трішки", – сказав Усик.

Зазначимо, що Давід 5 грудня проведе поєдинок проти чемпіона WBC Міхала Чесляка (28-2, 22 КО). Очікується, що Олександр може побитись за вакантний пояс IBF.

Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українця Сергій Лапін.

Нагадаємо, що Усик залишив крузервейт у 2018-му у статусі абсолютного чемпіона світу. Він також здобував олімпійське "золото" в цій ваговій категорії.