Усик тепло привітав Канело з перемогою над Мбіллі

Колишній абсолютний чемпіон світу надважкої ваги Олександр Усик звернувся до Сауля Канело Альвареса після його перемоги над Крістіаном Мбіллі в бою за титул WBC.

Українець опублікував своє привітання у соцмережах.

"Вітаю з твоєю перемогою! Я знаю, скільки важкої праці було вкладено у це. Нехай Бог береже тебе, друже", – написав Усик.

Congratulations on your victory @Canelo! I know how much hard work went into it. May God watch over you, bro🙏🏻🥊 https://t.co/3cgCtmYAd3 — Oleksandr Usyk (@usykaa) November 1, 2026

Зазначимо, що мексиканець переміг одноголосним рішенням суддів. Вони зафіксували перемогу Канело з рахунком 115:112, 116:111, 117:110.

До цього протистояння Канело готувався у тренувальному таборі Олександра Усика, але під керівництвом своєї команди.

Свій попередній бій Сауль провів у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду. В андеркарді цього ж мегафайту Мбіллі розписав нічию з Лестером Мартінесом.

Раніше Олександр Усик заявив про бажання повенутись в крузервейт заради одного поєдинку.