Усик тепло привітав Канело з перемогою над Мбіллі
Колишній абсолютний чемпіон світу надважкої ваги Олександр Усик звернувся до Сауля Канело Альвареса після його перемоги над Крістіаном Мбіллі в бою за титул WBC.
Українець опублікував своє привітання у соцмережах.
"Вітаю з твоєю перемогою! Я знаю, скільки важкої праці було вкладено у це. Нехай Бог береже тебе, друже", – написав Усик.
Зазначимо, що мексиканець переміг одноголосним рішенням суддів. Вони зафіксували перемогу Канело з рахунком 115:112, 116:111, 117:110.
До цього протистояння Канело готувався у тренувальному таборі Олександра Усика, але під керівництвом своєї команди.
Свій попередній бій Сауль провів у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду. В андеркарді цього ж мегафайту Мбіллі розписав нічию з Лестером Мартінесом.
Раніше Олександр Усик заявив про бажання повенутись в крузервейт заради одного поєдинку.