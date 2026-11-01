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Усик тепло привітав Канело з перемогою над Мбіллі

Володимир Максименко — 1 листопада 2026, 13:53
Усик тепло привітав Канело з перемогою над Мбіллі
Олександр Усик
instagram.com/alnassr

Колишній абсолютний чемпіон світу надважкої ваги Олександр Усик звернувся до Сауля Канело Альвареса після його перемоги над Крістіаном Мбіллі в бою за титул WBC.

Українець опублікував своє привітання у соцмережах.

"Вітаю з твоєю перемогою! Я знаю, скільки важкої праці було вкладено у це. Нехай Бог береже тебе, друже", – написав Усик.

Зазначимо, що мексиканець переміг одноголосним рішенням суддів. Вони зафіксували перемогу Канело з рахунком 115:112, 116:111, 117:110.

До цього протистояння Канело готувався у тренувальному таборі Олександра Усика, але під керівництвом своєї команди.

Свій попередній бій Сауль провів у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду. В андеркарді цього ж мегафайту Мбіллі розписав нічию з Лестером Мартінесом. 

Раніше Олександр Усик заявив про бажання повенутись в крузервейт заради одного поєдинку.

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