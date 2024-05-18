Усик – Ф’юрі: усе про бій за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі

Український боксер суперважкої ваги (+91 кг), володар поясів WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик зустрінеться з британцем Тайсоном Ф’юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у дивізіоні. Суперник українця володіє поясом WBC. Цей бій намагаються організувати вдруге. Раніше сторона Тайсона Ф’юрі переносила дату бою через травму британця під час спарингу.

Переможець поєдинку об’єднає усі титули головних боксерських організацій, ставши першим в історії абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі в епоху чотирьох головних поясів. Нагадаємо, що до 2004-го основних боксерських організацій було три - WBA, WBC та IBF.

Коли відбудеться бій

У суботу, 18 травня 2024 року, на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Бій пройде у 12 раундах у суперважкій вазі. Це означає, що вагового ліміту не буде. Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу буде головною подією вечора боксу.

В андеркарті поєдинку пройде низка боїв. Зокрема, австралієць Джей Опетайя зустрінеться з латвійцем Майрісом Брієдісом за титул чемпіона світу IBF та журналу The Ring у напівважкій вазі (79.38 кг). Британець Джозеф Кордіна битиметься із земляком Ентоні Какаче за пояс IBF у легкій вазі (60 кг) серед юніорів. Френк Санчес з Куби й німець Агіт Кабайел визначать володаря титулу WBC у суперважкій вазі. Крім того, відбудуться поєдинки Марка Чемберлена (Велика Британія) і Джошуа Олувасеуна Вахаба (Нігерія) у легкій вазі, Сергія Ковальова (Росія) й Робіна Сірвана Сафара (Швеція) у напівважкій вазі, бій Айзека Лоу (Велика Британія) та Хасібулли Ахмаді (Афганістан) у напівлегкій вазі (57,2 кг).

О котрій почнеться бій

Очікується, що бійці вийдуть на ринг після опівночі за київським часом (18:00 за східним часом/15:00 за тихоокеанським часом).

Профіль боксерів

Олександр Усик (Україна). 37 років, 21 перемога.

Тайсон Ф’юрі (Великобританія). 35 років, 34 перемоги й 1 нічия.

Українець (лівша) б’ється у правосторонній стійці, а британець (правша) – в ортодоксальній.

Статистика

На рахунку Олександра Усика 14 перемог нокаутом (67%). Тайсон Ф’юрі має в активі 24 дострокові перемоги (71%).

Британець переважає українця за антропометричними показниками. Він вищий на 15 см. (206 - 191). Крім того, у Ф’юрі більший розмах рук на 18 см. (216 – 198).

Ф'юрі – досвідченіший боєць. У його активі на 14 боїв більше ніж в Усика. Британець дебютував майже на 5 років раніше за Усика – у 2008 році (2013-й в українця).

Ф’юрі знаходився в рингу на 53 раунди більше (230 проти 177 в Усика).

Форма боксерів

Ф’юрі залишається непереможним боксером, нокаутувавши 4-х із 5 останніх супротивників.

У своєму останньому бою британець переміг Френсіса Нганну, 28 жовтня 2023 року, роздільним рішенням суддів у 10-раундовому поєдинку. До цього він переміг Дерека Чісору нокаутом у 10-му раунді. Раніше він нокаутував Ділліана Вайта у 6-му раунді. Ще раніше він двічі відправив у нокаут Деонтея Вайлдера.

Усик теж йде без поразок – 2 з останніх 5 перемог українця завершилися нокаутом.

У своєму останньому поєдинку українець переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у 9-му раунді. До цього Олександр двічі переміг Ентоні Джошуа роздільним і одноголосним рішеннями суддів. Ще раніше український боксер здолав Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів. А у своєму дебютному поєдинку в надважкій вазі нокаутував Чазза Візерспуна у 7-му раунді.

Активність

З урахуванням недавньої активності, Тайсон Ф'юрі провів більше поєдинків, ніж Олександр Усик.

Останній бій британця відбувся трохи понад 7 місяців тому, а Олександр Усик востаннє бився понад 8 місяців тому.

Останні 5 боїв Ф'юрі відбулися протягом 4 років, 2 місяців і 26 днів. У середньому він бився кожні 10 місяців і 5 днів. Упродовж цих поєдинків він провів загалом 44 раунди (8,8 раунду за бій).

Останні 5 боїв Усика відбулися за 4 роки, 7 місяців і 6 днів. Українець виходив на ринг у середньому кожні 11 місяців і 2 дні. Під час цих боїв він провів 52 раунди (10,4 раунду за бій).

Де дивитися бій

В Україні бій транслюватиме медіасервіс Megogo.

Поєдинок Ф’юрі проти Усика транслюватимуть на DAZN PPV UK у Великій Британії, а в США – на ESPN+ PPV. Детальніше про трансляцію - ТУТ.

Ставки букмекерів

Британця вважають фаворитом поєдинку.

Перемога Ф'юрі – 1,86;

– 1,86; Перемога Усика – 2,07;

– 2,07; Нічия – 17,0.

Прогноз Чемпіона

Перемога Ф'юрі за очками