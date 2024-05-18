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Усик – Ф’юрі: усе про бій за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі

Андрій Твердохліб — 18 травня, 09:00
Усик – Ф’юрі: усе про бій за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі

Український боксер суперважкої ваги (+91 кг), володар поясів WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик зустрінеться з британцем Тайсоном Ф’юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у дивізіоні. Суперник українця володіє поясом WBC. Цей бій намагаються організувати вдруге. Раніше сторона Тайсона Ф’юрі переносила дату бою через травму британця під час спарингу.

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Переможець поєдинку об’єднає усі титули головних боксерських організацій, ставши першим в історії абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі в епоху чотирьох головних поясів. Нагадаємо, що до 2004-го основних боксерських організацій було три - WBA, WBC та IBF.

Коли відбудеться бій

У суботу, 18 травня 2024 року, на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Бій пройде у 12 раундах у суперважкій вазі. Це означає, що вагового ліміту не буде. Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу буде головною подією вечора боксу.

В андеркарті поєдинку пройде низка боїв. Зокрема, австралієць Джей Опетайя зустрінеться з латвійцем Майрісом Брієдісом за титул чемпіона світу IBF та журналу The Ring у напівважкій вазі (79.38 кг). Британець Джозеф Кордіна битиметься із земляком Ентоні Какаче за пояс IBF у легкій вазі (60 кг) серед юніорів. Френк Санчес з Куби й німець Агіт Кабайел визначать володаря титулу WBC у суперважкій вазі. Крім того, відбудуться поєдинки Марка Чемберлена (Велика Британія) і Джошуа Олувасеуна Вахаба (Нігерія) у легкій вазі, Сергія Ковальова (Росія) й Робіна Сірвана Сафара (Швеція) у напівважкій вазі, бій Айзека Лоу (Велика Британія) та Хасібулли Ахмаді (Афганістан) у напівлегкій вазі (57,2 кг).

О котрій почнеться бій

Очікується, що бійці вийдуть на ринг після опівночі за київським часом (18:00 за східним часом/15:00 за тихоокеанським часом).

Профіль боксерів

Олександр Усик (Україна). 37 років, 21 перемога.

Тайсон Ф’юрі (Великобританія). 35 років, 34 перемоги й 1 нічия.

Українець (лівша) б’ється у правосторонній стійці, а британець (правша) в ортодоксальній.

Статистика

На рахунку Олександра Усика 14 перемог нокаутом (67%). Тайсон Ф’юрі має в активі 24 дострокові перемоги (71%).

Британець переважає українця за антропометричними показниками. Він вищий на 15 см. (206 - 191). Крім того, у Ф’юрі більший розмах рук на 18 см. (216 – 198).

Ф'юрі – досвідченіший боєць. У його активі на 14 боїв більше ніж в Усика. Британець дебютував майже на 5 років раніше за Усика – у 2008 році (2013-й в українця).

Ф’юрі знаходився в рингу на 53 раунди більше (230 проти 177 в Усика).

Форма боксерів

Ф’юрі залишається непереможним боксером, нокаутувавши 4-х із 5 останніх супротивників.

У своєму останньому бою британець переміг Френсіса Нганну, 28 жовтня 2023 року, роздільним рішенням суддів у 10-раундовому поєдинку. До цього він переміг Дерека Чісору нокаутом у 10-му раунді. Раніше він нокаутував Ділліана Вайта у 6-му раунді. Ще раніше він двічі відправив у нокаут Деонтея Вайлдера.

Усик теж йде без поразок – 2 з останніх 5 перемог українця завершилися нокаутом.

У своєму останньому поєдинку українець переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у 9-му раунді. До цього Олександр двічі переміг Ентоні Джошуа роздільним і одноголосним рішеннями суддів. Ще раніше український боксер здолав Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів. А у своєму дебютному поєдинку в надважкій вазі нокаутував Чазза Візерспуна у 7-му раунді.

Активність

З урахуванням недавньої активності, Тайсон Ф'юрі провів більше поєдинків, ніж Олександр Усик.

Останній бій британця відбувся трохи понад 7 місяців тому, а Олександр Усик востаннє бився понад 8 місяців тому.

Останні 5 боїв Ф'юрі відбулися протягом 4 років, 2 місяців і 26 днів. У середньому він бився кожні 10 місяців і 5 днів. Упродовж цих поєдинків він провів загалом 44 раунди (8,8 раунду за бій).

Останні 5 боїв Усика відбулися за 4 роки, 7 місяців і 6 днів. Українець виходив на ринг у середньому кожні 11 місяців і 2 дні. Під час цих боїв він провів 52 раунди (10,4 раунду за бій).

Де дивитися бій

В Україні бій транслюватиме медіасервіс Megogo.

Поєдинок Ф’юрі проти Усика транслюватимуть на DAZN PPV UK у Великій Британії, а в США – на ESPN+ PPV. Детальніше про трансляцію - ТУТ.

Ставки букмекерів

Британця вважають фаворитом поєдинку.

  • Перемога Ф'юрі – 1,86;
  • Перемога Усика – 2,07;
  • Нічия – 17,0.

Прогноз Чемпіона

Перемога Ф'юрі за очками

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик - Ф'юрі