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Усик зібрав ідеального боксера за вісьмома характеристиками

Денис Іваненко — 1 листопада 2026, 08:23
Усик зібрав ідеального боксера за вісьмома характеристиками
Олександр Усик
instagram.com/usykaa

Олександр Усик (25-0, 16 КО) взяв участь у бліцопитуванні, за результатами якого зібрав ідеального боксера.

Про це повідомляє DAZN.

Українець називав найкращих бійців світу за певною характеристикою. Він виділив швидкість і роботу ніг Василя Ломаченка.

Найкращий захист, на думку Олександра, має Сауль Альварес, а витривалість – Іноуе Наоя. На перше місце за силою та розумом він поставив зіркових надважковаговиків – Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі відповідно. 

Техніку Усик виділив у Шакура Стівенсона, ментальну силу – у Теренса Кроуфорда, який наприкінці 2025 року завершив кар'єру.

Нагадаємо, що український боксер напередодні відвідав бій Канело. Він став свідком перемоги мексиканця над Крістіаном Мбіллі в поєдинку за титул WBC у другій середній вазі.

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