Канело разом з Усиком прибув на бій проти Мбіллі

Колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) прибув на бій проти володаря титулу WBC Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 KO).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Разом з командою мексиканця на "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді прибув ексчемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик.

Зазначимо, що до майбутнього протистояння Канело готувався у тренувальному таборі Олександра Усика, але під керівництвом своєї команди.

Поєдинок стане головною подією вечора боксу під назвою "Мексика проти всього світу". Вихід Канело та Мбіллі на ринг очікується близько 00:00. Трансляція доступна на платформі DAZN.

CANELO 🤝 USYK Oleksandr Usyk is here to support Canelo Alvarez against Christian Mbilli tonight 🐐 #CaneloMbilli | @RiyadhSeason | Live on DAZN 🥊 https://t.co/fyrutkkKEL — Ring Magazine (@ringmagazine) October 31, 2026

Зазначимо, що напередодні боксери взяли участь у церемонії зважування. Мбіллі виявився трішки важчим за Канело.

Додамо, що свій останній бій Сауль провів у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду. В андеркарді цього ж мегафайту Мбіллі розписав нічию з Лестером Мартінесом.