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Канело разом з Усиком прибув на бій проти Мбіллі

Олександр Булава — 31 жовтня 2026, 21:05
Канело разом з Усиком прибув на бій проти Мбіллі

Колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) прибув на бій проти володаря титулу WBC Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 KO).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Разом з командою мексиканця на "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді прибув ексчемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик.

Зазначимо, що до майбутнього протистояння Канело готувався у тренувальному таборі Олександра Усика, але під керівництвом своєї команди. 

Поєдинок стане головною подією вечора боксу під назвою "Мексика проти всього світу". Вихід Канело та Мбіллі на ринг очікується близько 00:00. Трансляція доступна на платформі DAZN.

Зазначимо, що напередодні боксери взяли участь у церемонії зважування. Мбіллі виявився трішки важчим за Канело.

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Додамо, що свій останній бій Сауль провів у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду. В андеркарді цього ж мегафайту Мбіллі розписав нічию з Лестером Мартінесом.

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Сауль Канело Альварес

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