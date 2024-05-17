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Мінімальна перевага: букмекери назвали фаворита бою Усик — Ф'юрі

Станіслав Лисак — 17 травня, 16:27
Мінімальна перевага: букмекери назвали фаворита бою Усик — Ф'юрі

У поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі не буде явного фаворита.

Такої думки схиляються букмекери, які віддають мінімальну перевагу британському боксеру.

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  • Перемога Ф'юрі 2.01
  • Перемога Усика 2.17

Найбільш ймовірним сценарієм бою є проходження всієї, 12-раундової, дистанції (коефіцієнт 1,49).

Цікаво, що в перемогу українського чемпіона за балами букмекери вірять трішки більше.

  • Перемога Ф'юрі за балами 3.20
  • Перемога Усика за балами 3.00
  • Дострокова перемога Ф'юрі 4.00
  • Дострокова перемога Усика 6.00
  • Нічия 17.00
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Бій Усика з Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

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