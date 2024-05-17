Мінімальна перевага: букмекери назвали фаворита бою Усик — Ф'юрі
У поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі не буде явного фаворита.
Такої думки схиляються букмекери, які віддають мінімальну перевагу британському боксеру.
- Перемога Ф'юрі 2.01
- Перемога Усика 2.17
Найбільш ймовірним сценарієм бою є проходження всієї, 12-раундової, дистанції (коефіцієнт 1,49).
Цікаво, що в перемогу українського чемпіона за балами букмекери вірять трішки більше.
- Перемога Ф'юрі за балами 3.20
- Перемога Усика за балами 3.00
- Дострокова перемога Ф'юрі 4.00
- Дострокова перемога Усика 6.00
- Нічия 17.00
Бій Усика з Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.