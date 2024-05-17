Мінімальна перевага: букмекери назвали фаворита бою Усик — Ф'юрі

У поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі не буде явного фаворита.

Такої думки схиляються букмекери, які віддають мінімальну перевагу британському боксеру.

Перемога Ф'юрі 2.01

Перемога Усика 2.17

Найбільш ймовірним сценарієм бою є проходження всієї, 12-раундової, дистанції (коефіцієнт 1,49).

Цікаво, що в перемогу українського чемпіона за балами букмекери вірять трішки більше.

Перемога Ф'юрі за балами 3.20

Перемога Усика за балами 3.00

Дострокова перемога Ф'юрі 4.00

Дострокова перемога Усика 6.00

Нічия 17.00

Бій Усика з Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.