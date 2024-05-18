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Легендарний ринг-анонсер назвав неправильну вагу Усика на зважуванні

Игорь Чернявский — 18 травня, 02:23
Легендарний ринг-анонсер назвав неправильну вагу Усика на зважуванні

Ринг-анонсер Майкл Баффер оголосив неправильні результати зважування Олександра Усика.

Про це повідомляє Майкл Бенсон у своєму X (Twitter).

За інформацією журналіста, справжня вага українця становить 101,2 кілограма, тоді як конферансьє оголосив 105,9 кг. Втім, навіть 101,2 кг є найбільшою вагою в кар’єрі Усика.

Вага Ф’юрі була оголошена правильно. Британець заважив 118,8 кг – це його найменший показник з 2019 року, коли він бився проти Отто Валліна.

Букмекери вважають, що перевага у габаритах допоможе "Циганському королю" перемогти Усика. З коефіцієнтами на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі можна онайомитися за цим посиланням.

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