Чемпіон, який з'являється раз на покоління: легендарний тренер – про Усика

Американський тренер Тедді Атлас відреагував на плани Олександра Усика (25-0, 16 КО) повернутися до крузервейту для бою із володарем поясів WBA та WBO Давідом Бенавідесом (32-0, 25 КО).

Своїми думками він поділився в інстаграмі.

"Навіть наближаючись до 40-річчя, Усик доводить, чому він – чемпіон, який з'являється раз на покоління. Він завжди дивиться вперед, а не назад, у пошуках наступного, найсерйознішого виклику. Тепер у планах – скинути вагу та битися з непереможним чемпіоном у крузервейті Бенавідесом. Вау. Великі завжди шукають зустрічі з великими. Завжди", – написав Атлас.

Зазначимо, що напередодні про рішення Усика змінити вагову категорію повідомив його менеджер Сергій Лапін. Він заявив, що Олександр хоче знову стати абсолютним чемпіоном у дивізіоні, який залишив у 2018 році.

Українець планує спочатку провести бій за вакантний титул IBF, а потім провести об'єднавчий. Бенавідес буде битись 5 грудня проти Міхала Чесляка за три пояси – WBA, WBO та WBC.