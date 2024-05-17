Без сюрпризів: Ф'юрі виявився важчим за Усика напередодні поєдинку

Відбулася традиційна церемонія зважування напередодні поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона.

Тайсон Ф'юрі — 118,8 кг.

Олександр Усик — 105,9 кг.

Бій Усика з Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк прокоментував втрату ваги Ф'юрі, а також відреагував на конфлікт із командою Тайсона.

Наш сайт проводить онлайн-марафон чемпіонського бою, завершить який текстова трансляція.

Напередодні британець уникнув зорового контакту з українцем під час традиційної битви поглядів.