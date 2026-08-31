Був не мій вечір: Ітаума вперше висловився після сенсаційної поразки від Хрговича

Британський супертяж Мозес Ітаума (14-1, 12 КО) вперше вийшов у публічний простір із коментарем після несподіваного фіаско у протистоянні проти Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) на лондонській арені "О2".

Його звернення з'явилося в Інстаграмі.

У 9-му раунді ноги "Нового Майка Тайсона" просто перестали його слухатися. Хорват затиснув суперника біля канатів та почав безжально громити британця. Після того, як Мозес опинився у критичному стані, його кут викинув рушник, а Хргович здобув титул IBF, який раніше звільнив Олександр Усик.

"Отже, учора був не мій вечір. Ми прагнули величі, але трохи поступилися більш досвідченому боксеру. Хочу привітати Філіпа Хрговича з перемогою. І хоч я не здобув бажаного результату, я впевнений, що отримав досвід, який візьму із собою у майбутні поєдинки. Хочу подякувати вболівальникам як на арені, так і поза нею. Ви зробили цей вечір ще особливішим та емоційнішим, ніж я очікував. Це був до біса хороший бій, і я дякую Queensberry та DAZN за організацію цього шоу. Тож бережи вас Господь, бережіть себе, і я ще повернуся", – сказав Мозес.

Нагадаємо, що Ітаума у професійній кар'єрі дістався аж до 9-го раунду, адже усі свої минулі поєдинки завершував до 6-го. Стан 21-річного британського боксера був таким, що він самостійно навіть не зміг покинути ринг, його вивезли на ношах. Згодом стало відомо про госпіталізацію Мозеса.

Після поєдинку Хргович запевнив, що прекрасно розумів, що до зупинки бою програвав Ітаумі усі раунди. Також хорват розповів, хто його мотивував продовжити кар'єру після болючої поразки від Даніеля Дюбуа у 2024-му.

Після звитяги Філіп назвав суперників, з якими хотів би вийти в один ринг. Тепер він прагне об'єднати титули, побившись проти чемпіона світу за версією WBC Агіта Кабаєла або власника титулу WBO Даніеля Дюбуа.

Раніше своєю думкою щодо протистояння Ітаума – Хргович поділилися Володимир Кличко та Дерек Чісора.