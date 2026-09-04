Виходив на ринг, натискав на педаль газу: Воррен – про помилки Ітауми у бою з Хрговичем

Промоутер Френк Воррен розповів про помилки Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) у програному протистоянні проти Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) у Лондоні.

Його слова передає The Ring.

Представник "Нового Майка Тайсона" зізнався, що побачив моменти під час бою, які потрібно підтягнути його клієнту у майбутньому.

"Боєм треба керувати, але все, що він робив, – це виходив на ринг, натискав на педаль газу, перемикав на найвищу передачу і ніколи її не знімав. Він ніколи не повертався до джеба, не рухався по рингу, просто не напружувався. Він міг би заспокоїтися. Якби він просто боксував – скільки там у нього було, вісім раундів переваги за всіма суддівськими картками? Все, що йому треба було робити, – це боксувати. Просто працювати за своїм джебом. У нього є швидкість і темп, він міг це робити, але все залишилося так, як було", – заявив Френк.

Відомий функціонер переконаний, що команда Ітауми зробить правильні висновки із дебютної поразки 21-річного британця на профі-рингу.

Також Воррен розповів, що наразі невідомо, коли Мозес повернеться на ринг.

"Він показав, що має велике серце. У суботу він відповів на багато запитань і показав, над чим йому потрібно працювати. Думаю, справа у веденні бою. Я в 12-раундовому бою. Ви бачите, що написано у верхній частині програми? Це 12-раундовий бій. Для цього я й тренувався. Але він був сповнений рішучості зупинити Хрговича. Його брат сидів поруч зі мною. Він сказав, що Мозес не відчує, що виграв титул, якщо не нокаутує його. Я сказав: "Яка дурість!". Ти виграєш титул, коли твою руку піднімають. Ось у чому вся суть", – додав Воррен.

Нагадаємо, що до цього Мозес ніколи не доходив до 9-го раунду, у якому був нокаутований Хрговичем.

Після поєдинку Ітаума покинув ринг на ношах та був госпіталізований. Згодом стало відомо, що молодий британець питав свого промоутера щодо реваншу проти хорвата. Однак Френк Воррен відмовив йому у такій ідеї.

Раніше Карл Фроч оцінив чемпіонські перспективи Мозеса, а Тайсон Ф'юрі детально розібрав поразку Ітауми, згадавши свою битву із Володимиром Кличком.