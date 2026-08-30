Опинився на незнайомій для себе території: Чісора – про поразку Ітауми від Хрговича

Ветеран боксу Дерек Чісора поділився своєю думкою щодо несподіваної перемоги Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) над Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО) у Лондоні.

Його слова передає DAZN Boxing / Eze Talks Sports.

Британський супертяж пояснив причину поразки свого молодого земляка. За його словами, Мозес просто втомився по ходу поєдинку через вибуховий його старт.

"Я люблю цього хлопця. Він просто втомився. Ось і все. Розумієш, він навіть не боксував 10 раундів, а йому одразу дали бій за титул чемпіона світу. Мозес повернеться. Він робитиме свою справу. Усе буде чудово", – заявив Дерек.

42-річний боксер припустив, що це фіаско може піти на користь "новому Майку Тайсону".

"Так. Це зробить його скромнішим і приземлить його, а потім ми повернемося і все виправимо", – відповів британець.

Відзначимо, що після такого дебютного фіаско на профі-рингу Ітаума навіть самостійно не зміг покинути ринг. Йому прикладали кисневу маску та вивезли на ношах. Згодом промоутер британця Френк Воррен розповів про госпіталізацію Мозеса.

Чісора порівняв перемогу Хрговича зі звитягою Даніеля Дюбуа над Фабіо Вордлі.

"Здається, він програвав цей бій за тією ж схемою, що й кілька місяців тому було в бою Дюбуа та Вордлі. Фабіо раз за разом відправляв Даніеля в нокдаун, а той просто залишався в бою і поступово переломив його. Ітаума опинився на незнайомій для себе території. Йдеться про раунди, яких він раніше не проходив. Це була проста річ. Він не боксував понад 10 раундів. Він не проходив дистанцію довше 10 раундів. Ось і все", – сказав Дерек.

Після поєдинку Філіп зізнався, хто мотивував його продовжити боксерську кар'єру, та назвав бажаних суперників. Він прагне об'єднати титули, побившись проти чемпіона світу за версією WBC Агіта Кабаєла або власника титулу WBO Даніеля Дюбуа. Також хорватський супертяж після зустрічі запевнив, що прекрасно розумів, що до зупинки бою програвав Ітаумі усі раунди.