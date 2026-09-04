Чісора назвав наступного абсолюта надважкого дивізіону

Британський супертяж Дерек Чісора (36-14, 23 КО) поділився думками щодо ієрархії в сучасному "королівському" дивізіону та спрогнозував майбутнього лідера.

Його слова передає Seconds Out.

Ветеран розповів, кого вважає найкращим чинним надважковаговиком, якщо не брати до уваги Олександра Усика. Він виділив чемпіона світу за версією WBC, проте думає, що наступним абсолютом стане не німець.

"Найкращим наразі є Кабаєл. Він непереможений. Але це зараз він має такий статус. Агіт не буде наступним абсолютним чемпіоном. Я вважаю, що абсолютом стане Мозес Ітаума. У нього був поганий вечір, але я вірю, що саме він буде королем дивізіону", – сказав Чісора.

Нагадаємо, що Ітаума програв Хрговичу в останній битві технічним нокаутом у дев'ятому раунді в битві за пояс IBF. Британець розбивав хорвата протягом усього бою, проте не розрахував сили.

Через це Мозес ледь стояв на ногах і рефері зупинив поєдинок достроково. Проспекта виносили з арени на ношах, після чого госпіталізували.

Кабаєл став володарем титулу WBC після рішення Олександра Усика звільнити свої пояси. Востаннє німець бився в січні, коли здолав поляка Даміана Книбу.