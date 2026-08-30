Я сам був на твоєму місці: Кличко звернувся до Ітауми після його поразки від Хрговича

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) прокоментував перемогу хорватського чемпіона IBF у надважкій вазі Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) над британцем Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО), наголосивши, що витривалість знову перемогла майстерність і талант.

Про це він написав на своїй сторінці в Інстаграм.

"Мій улюблений принцип у методології FACE – це Endurance (витривалість). І знову витривалість перемагає майстерність і талант, як вчора ввечері в бою між Хрговичем та Мозесом.

Вітаю мого колишнього спаринг-партнера, єдиного й неповторного Філіпа Хрговича; ти справжній чемпіон", – написав Кличко.

Володимир також підтримав Ітауму.

"Я сам був на твоєму місці, Мозесе: ти зможеш повернутися та злетіти ще вище, якщо справді цього прагнеш", – додав Кличко.

Для Ітауми це був перший бій після перемоги над Джермейном Франкліном у березні 2026 року. Хргович востаннє виходив у ринг у травні, коли переміг Дейва Аллена.

Нагадаємо, в андеркарді відбувся бій українця Дениса Берінчика, який поступився британцю Сему Ноуксу в поєдинку за титул WBO International у легкій вазі.