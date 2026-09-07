Ітауму відсторонили від боксу після сенсаційної поразки від Хрговича

Британська комісія з питань боксу призупинила ліцензію Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) до 13 жовтня 2026 року після сенсаційної поразки у титульному бою проти Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Про це повідомляє сайт BoxRec.

Це доволі регулярна практика у боксі, коли бійців після поєдинку відсторонюють від боксу на певний термін. Таке рішення ухвалюється для того, щоб переконатися, що здоров’ю боксера нічого не загрожує. Після успішного проходження медичного огляду відсторонення скасують.

Відсторонення Ітауми від боксу Скриншот

Цікаво, що його кривдник не отримав відповідного відсторонення.

Нагадаємо, що Філіп нокаутував Мозеса у 9-му раунді. Після двобою "Новий Майк Тайсон" покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію.

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі розкритикував кут 21-річного британця в останньому поєдинку. Британський тренер Баррі Макгіган розніс свого колегу Бена Девісона за поведінку під час бою Ітауми.

Раніше повідомлялося, що промоутер Френк Воррен відмовив Мозеса від реваншу проти Хрговича.