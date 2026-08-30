Не хотів, щоб вважала його невдахою: Хргович зізнався, хто мотивував його після поразки від Дюбуа

Новий чемпіон світу за версією IBF у гевівейті Філіп Хргович (21-1, 16 КО) зізнався, що йому вже набрид бокс, а через насичену кар'єру він ще не пожив для себе.

Його слова наводить Boxing King Media.

За словами хорватського супертяжа, він присвятив усе своє життя цьому виду спорту, але після народження доньки знайшов додаткову мотивацію для продовження кар'єри.

"Я віддав боксу все своє життя. Мені вже набрид бокс. На той момент у мене не було життя поза боксом. Тому я думав: можливо, настав час завершити кар'єру і просто пожити для себе. Але тоді народилася моя донька. І я сказав собі: "Знаєш, я мушу спробувати". Увесь світ тоді сміявся з мене. Уся моя країна сміялася з мене. У тому бою (з Дюбуа – прим. ред.) я виглядав так, ніби був хворий. Ще до бою. Я отримав розсічення вже в першому раунді. Я просто був не схожий сам на себе. І я хотів завершити кар'єру. Але тоді народилася моя донька. І я хотів спробувати ще раз, щоб вона мною пишалася. Я не міг допустити, щоб у неї був батько, якого вона вважала б невдахою. Я клянуся, я зробив це заради неї. Я хотів, щоб вона мною пишалася", – сказав Філіп.

Відзначимо, що хорват програв Даніелю Дюбуа нокаутом у 8-му раунді 1 червня 2024 року у саудівському Ер-Ріяді.

Таку заяву Хргович зробив після своєї сенсаційної перемоги над Мозесом Ітаумою у Лондоні. Після такого дебютного фіаско на профі-рингу "Новий Майк Тайсон" навіть самостійно не зміг покинути ринг. Йому прикладали кисневу маску та вивезли на ношах.

Згодом промоутер британця Френк Воррен розповів про госпіталізацію Мозеса.

Після протистояння Хргович заявив, що прагне об'єднати титули, побившись проти чемпіона світу за версією WBC Агіта Кабаєла або власника титулу WBO Даніеля Дюбуа. Водночас хорватський супертяж прекрасно розумів, що до зупинки бою програвав супернику усі раунди.