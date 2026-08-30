Я програвав кожен раунд: Хргович оцінив свою несподівану перемогу над Ітаумою

Хорватський супертяж Філіп Хргович (21-1, 16 КО) висловився про несподівану перемогу над британцем Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО).

Свою думку він висловив під час етеру MEGOGO.

Поєдинок на лондонській арені "О2" закінчився раптовим нокаутом у 9-му раунді. "Новий Майк Тайсон" не склав екзамен на відмінно у своїй першій у житті 9-й трихвилинці на профі-рингу. У цьому раунді в Мозеса просто перестали слухатися ноги, хоча рухи руками були ще доволі впевненими.

"Це був не я сьогодні ввечері, це був Ісус Христос у мені. Отець, Син і Святий Дух. Це був не я. Я програвав кожен раунд. Мене перебоксували. І я не знаю, звідки в мене взялася енергія в тому 10-му раунді (9-му – прим. ред.). Це була насправді не моя сила, це був Святий Дух. Він дав мені сили в таборі. Це був найкращий табір у моєму житті. Він зв'язав мене з цим чудовим тренером Абелем Санчесом, я був у найкращій формі в моєму житті завдяки йому. Він зв'язав мене з моїм менеджером Кітом Конноллі, який змінив моє життя, найкращим менеджером у бізнесі. І з усією моєю командою: моїм племінником Антоніо, моїм фізіотерапевтом, моїми спаринг-партнерами. Він допоміг провести ідеальний табір і ідеальний бій. Тож дякую моєму Господу Ісусу Христу", – сказав Хргович.

Відзначимо, що після поєдинку Ітауму вивезли з рингу на ношах. Натомість новоспечений володар титулу чемпіона світу IBF у гевівейті, який Олександр Усик звільнив у червні 2026-го, заговорив про бажання об'єднати пояси. Хорват заявив, що хотів би побитися з чемпіоном світу за версією WBC Агітом Кабаєлом або власником титулу WBO Даніелем Дюбуа.

Після таких слів на ринг у Лондоні підійнявся непереможний німець, який запевнив, що готовий побитись із Хрговичем.