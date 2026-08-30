Ітауму госпіталізували після дебютної поразки на профі-рингу: промоутер розповів про стан боксера

Промоутер Френк Воррен розповів, що Мозеса Ітауму (14-1, 12 КО) госпіталізували до лікарні після поразки від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) на лондонській арені "О2".

Його слова цитує The Ring.

Хорватський супертяж відправив суперника у нокаут у дев'ятому раунді, коли кут британця викинув білий рушник. Із рингу "Нового Майка Тайсона" вивозили на ношах. Йому навіть одягали кисневу маску.

Відомий функціонер зізнався, що під час поєдинку британець отримав травму ноги.

"Мозеса доправили до лікарні. Він щось пошкодив у нозі, і, очевидно, його мають оглянути. Це був виснажливий бій, дуже високий темп, і наразі ситуація така. Я не знаю, що саме сталося (з його ногою – прим. ред.), але він у лікарні. Він був виснажений. Йому дали кисень, і цілком правильно – це був бій із дуже, дуже високим темпом. Наприкінці він завдавав ударів інстинктивно, і він таки кілька разів дістав суперника, продовжуючи битися в такому стані. Думаю, рефері дав йому шанс, і зрештою це було правильне рішення", – сказав Воррен.

Нагадаємо, що хорват, який став володарем чемпіонського поясу IBF, завдав Мозесу дебютної поразки на професійному рингу.

Після протистояння Хргович заявив, що прагне об'єднати титули, побившись проти чемпіона світу за версією WBC Агіта Кабаєла або власника титулу WBO Даніеля Дюбуа. Водночас хорватський супертяж прекрасно розумів, що до зупинки бою програвав супернику усі раунди.