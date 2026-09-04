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Воррен: Спочатку хотів організувати бій Ітауми з іншим боксером

Олександр Булава — 4 вересня 2026, 15:44
Воррен: Спочатку хотів організувати бій Ітауми з іншим боксером
Френк Воррен
Getty Images

Промоутер Френк Воррен заявив, що спочатку не хотів організовувати бій Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) проти Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Про це він розповів у коментарі The Ring.

"Я був розчарований, тому що спочатку я хотів організувати цей бій з іншим суперником. Але ми обговорювали це, і вони сказали, що саме цього суперника вони хочуть і що він ідеальний у всіх відношеннях. Але якби він вийшов і нокаутував його у восьмому раунді, тоді всі були б геніями. У певному сенсі я задоволений тим, що сталося в суботу. Я знаю, що це може звучати дивно, тому що якби він бився з 98 відсотками будь-яких надважковаговиків світу, він би його зупинив. Я не маю жодних сумнівів у цьому

Він продемонстрував величезну стійкість і мужність. І він показав, що може витримувати удари. Він також продемонстрував багато характеру, але справа була в тому, що він просто сам себе виснажив ударами. Думаю, тут є багато позитивних моментів. Якби він проковтнув язик, якби здався, опустив руки, став на коліно чи щось подібне, у мене були б сумніви. Але ми знаємо, що йому потрібно робити, і він знає, що йому потрібно робити. Ми багато розмовляли про те, що має відбутися, щоб зробити з нього повністю сформованого бійця", – сказав Воррен.

Нагадаємо, що Хргович нокаутував Ітауму у 9-му раунді в Лондоні. Філіп став новим володарем чемпіонського поясу IBF у гевівейті, від якого раніше відмовився Олександр Усик.

Ця поразка була настільки болючою для "Нового Майка Тайсона", що він не зміг самостійно покинути ринг, а лише на ношах. Після цього його госпіталізували. Через певний час Мозес вперше прокоментував своє фіаско.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс порадив Ітаумі залишатися сильнішим та не слухати критику. Тоді як Карл Фроч оцінив чемпіонські перспективи Мозеса.

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