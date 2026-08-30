У його віці такого просто не повинно траплятися: Юбенк-молодший знайшов причину поразки Ітауми

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Кріс Юбенк-молодший (35-4, 25 КО) висловився про дебютну поразку Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) на професійному рингу.

Своєю думкою він поділився у соцмережі Х.

Британський супертяж побував у нокауті від Філіпа Хрговича у 9-му раунді, програвши у поєдинку за титул IBF.

Юбенк спробував назвати причину фіаско "Нового Майка Тайсона" та водночас привітав хорвата із сенсаційною перемогою.

"Не зовсім розумію, що сьогодні сталося. Мозес добре бився, а потім у нього, схоже, просто закінчилися сили. У його віці такого просто не повинно траплятися. Думаю, час переглянути підхід до тренувального табору. Вітаю Філіпа, який став новим чемпіоном світу у надважкій вазі", – написав Юбенк-молодший.

Нагадаємо, що Мозес не зміг самостійно покинути ринг. Його вивезли на ношах, а дещо згодом стало відомо про госпіталізацію 21-річного боксера.

Після поєдинку Хргович запевнив, що прекрасно розумів, що до зупинки бою програвав Ітаумі усі раунди. Також хорват розповів, хто його мотивував продовжити кар'єру після болючої поразки від Даніеля Дюбуа у 2024-му.

Після звитяги Філіп назвав суперників, з якими хотів би вийти в один ринг. Тепер він прагне об'єднати титули, побившись проти чемпіона світу за версією WBC Агіта Кабаєла або власника титулу WBO Даніеля Дюбуа.