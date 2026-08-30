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Ітауму винесли на ношах після сенсаційної поразки від Хрговича

Софія Кулай — 30 серпня 2026, 06:24
Ітауму винесли на ношах після сенсаційної поразки від Хрговича
Ітауму винесли на ношах
Скриншот із відео

Британський супертяж Мозес Ітаума (14-1, 12 КО) не зміг самостійно покинути ринг після несподіваної поразки від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

"Новий Майк Тайсон" зазнав дебютної поразки у професіоналах. Хорват у 9-му раунді раптово нокаутував 21-річного суперника. Ринг Мозес із заплющеними очима та на ношах у присутності медиків, а також своєї команди.

Хргович не лише став автором вибухового результату, а й завоював вакантний титул чемпіона світу IBF у гевівейті, який звільнив Олександр Усик у червні 2026-го.

Цікаво, що перед поєдинком Ітаума зізнавався, що начебто не провів жодного 12-раундового двобою під час тренувального табору. Мозес запевняв, що йому не потрібні спаринги на усю дистанцію, адже він збирався нокаутувати Філіпа вже у першому раунді. Однак плани британця були зруйновані хорватом.

Нагадаємо, в андеркарді вечора боксу відбулося довгоочікуване повернення Дениса Берінчика у ринг. Український боксер поступився британцю Сему Ноуксу за одноголосним рішенням суддів та не здобув титул WBO International у легкій вазі.

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