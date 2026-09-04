Ексчемпіон зробив пораду Ітаумі, запропонувавши потенційних суперників

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Джонні Нельсон переконаний, що Мозесу Ітаумі (14-1, 12 КО) потрібно трохи знизити рівень опозиції, побившись із суперниками різноманітних стилів та габаритів.

Його слова передає TalkSPORT Boxing.

Британець додав, що "Новий Майк Тайсон" повинен обрати собі в опоненти хлопців, які будуть створювати йому проблеми, які витягуватимуть його поєдинки до пізніх раундів.

На думку Нельсона, 21-річному британцю по силах перемогти 99 відсотків своїх земляків у світі боксу.

"Джо Джойс має багато досвіду. Він не в найкращій формі, я розумію. Але він доступний для бою. Зведіть його з кимось із великих хлопців", – сказав Джонні.

Також Нельсон припустив, чи варто Ітаумі спробувати провести двобій проти чемпіона Британії Річарда Ріакпоре.

"Це будуть бої, які принесуть йому досвід. Нехай він відчує увагу, темп, тиск, різні стилі суперників. Тож коли наступного разу з'явиться така можливість, у нього вже буде необхідний досвід. Адже саме так здобувають мудрість", – заявив колишній чемпіон.

Нещодавно Мозес сенсаційно програв Філіпу Хрговичу нокаутом у 9-му раунді. Після чого покинув ринг на ношах та був госпіталізований.

Одразу після поєдинку молодий британець питав свого промоутера щодо реваншу проти хорвата. Однак Френк Воррен відмовив Ітауму у такій ідеї.

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс порадив Ітаумі залишатися сильнішим та не слухати критику. Тоді як Карл Фроч оцінив чемпіонські перспективи Мозеса.