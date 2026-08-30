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Ітаума сенсаційно поступився Хрговичу у поєдинку за титул чемпіона світу

Олександр Булава — 30 серпня 2026, 01:41
Ітаума сенсаційно поступився Хрговичу у поєдинку за титул чемпіона світу
Getty Images

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (14-1, 13 КО) зазнав поразки від хорвата Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) у поєдинку за титул IBF.

Поєдинок завершився технічним нокаутом у дев'ятому раунді, коли кут британця викинув біле полотенце. 

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Для Ітауми це був перший бій після перемоги над Джермейном Франкліном у березні 2026 року. Хргович востаннє виходив у ринг у травні, коли переміг Дейва Аллена.

Філіп Хргович Мозес Енріко Ітаума Мозес Ітаума

Мозес Енріко Ітаума

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