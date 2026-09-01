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Ексчемпіон світу дав пораду Ітаумі після сенсаційного фіаско проти Хрговича

Софія Кулай — 1 вересня 2026, 17:03
Ексчемпіон світу дав пораду Ітаумі після сенсаційного фіаско проти Хрговича
Ітаума – Хргович
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) звернувся до Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) після його несподіваної поразки від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Його слова наводить Аріель Хельвані у соцмережі Х.

36-річний американець попросив "Нового Майка Тайсона" залишатися сильним та не прислухатися до людей, які його критикують.

"Залишайся сильним, не слухай критиків... Передивись той бій і роби те, що ти мав зробити трохи краще. Проведи ці 12 раундів у спарингах... Це головне, особливо коли ти доходиш до чемпіонських раундів і чемпіонського бою.

Не будь надто впевненим у собі. Не недооцінюй нікого, тому що зі мною сталося саме це... Я недооцінював цих хлопців, думаючи: "Знаєте що? Я їх переможу. Я переміг Ентоні Джошуа, я можу перемогти будь-кого у цьому світі. Але все не так. Не можна недооцінювати нікого", – сказав Руїс.

Нагадаємо, що Мозес зазнав своєї дебютної поразки на профі-рингу, який покинув на ношах. Згодом стало відомо про госпіталізацію 21-річного британця.

Дещо пізніше Ітаума вперше вийшов у публічний простір після сенсаційного фіаско.

Раніше своєю думкою щодо протистояння Ітаума – Хргович поділилися Володимир Кличко, Олександр Усик та Дерек Чісора.

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