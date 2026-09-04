Ф'юрі детально розібрав поразку Ітауми, згадавши свою битву із Кличком

Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) відреагував на поразку Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) в битві за титул IBF.

Його слова передає The Telegraph.

"Циганський король" вважає, що проспекту не варто було так швидко підіймати рівень опозиції. Він пригадав свій досвід і протистояння з Володимиром Кличком.

"Я казав, що це зарано – і це може коштувати йому 100 мільйонів фунтів. Я переміг Кличка, коли мені було 27 років. Якби я бився з ним у 21, українець нокаутував би мене. Мозес – блискучий талант. Він тренувався в моєму таборі, і ми багато разів спарингували. Ітаума дуже талановитий, але водночас дуже молодий і сирий. Яким би не був Мозес у 21 рік, через п'ять чи десять років він буде в десять разів кращим, у десять разів сильнішим і набагато досвідченішим. Він неймовірний, талановитий боксер. Але ось у чому справа: він вийшов у ринг проти загартованого ветерана Хрговича, який уже 20 років у цьому спорті, провів близько сотні аматорських боїв і бився з представниками всіх стилів по всьому світу. І, як ми бачили протягом перших шести-семи раундів, Мозес його повністю перевершував. Але коли справа дійшла до вирішальної стадії, до чемпіонської дистанції, молодий боєць виявився не готовим пройти цей відрізок на рівних із ветераном, який наполегливо тренувався, перебував у чудовій формі, повністю присвятив себе підготовці та перебуває у розквіті сил у свої 34 роки", – сказав Ф'юрі.

Британець додав, що цей бій можу стати стратегічною помилкою, яка дуже дорого обійдеться Ітаумі:

"Коли ви намагаєтеся зробити з когось суперзірку та встановити рекорди, його рано кидають у серйозні бої. Вони припустилися помилки, і це їм дорого коштувало. Це коштувало Мозесу не лише кар'єри суперзірки та потенційних 100 мільйонів доларів – як у Леброна Джеймса та інших подібних спортсменів. Коли тебе так жорстко побили, психологічно дуже важко все це змінити. Якщо подивитися на мою кар'єру, я виграв титули чемпіона Англії, Ірландії, Великої Британії, Співдружності, Європи, усі можливі міжнародні пояси, а також усі світові титули: лінійного чемпіона, Ring Magazine – усе, що тільки можна назвати... Я пройшов традиційним шляхом. І це робиться не просто так. Коли я нарешті дійшов до цього рівня у 27 років – а перед боєм із Володимиром Кличком я мав рекорд 24-0, хоча букмекери оцінювали мої шанси як 10 до 1, – я був готовий".

Тайсон переконаний, що Мозес усе ще може стати чемпіоном світу. Проте він підкреслив, що команді юного боксера варто змінити стратегію та виправити помилки.

Нагадаємо, що Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Британець розбивав хорвата протягом усього бою, проте не розрахував сили.

Через це Мозес ледь стояв на ногах і рефері зупинив поєдинок достроково. Проспекта виносили з арени на ношах, після чого госпіталізували.