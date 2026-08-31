Наскільки непередбачуваним може бути бокс: Усик – про поразку Ітауми в бою проти Хрговича

Колишній абсолют Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився про поєдинок Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) проти Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) за титул IBF, який українець звільнив у червні.

Своїми думками боксер поділився в соцмережі X.

Він привітав хорвата із сенсаційною перемогою та підтримав 21-річного проспекта, який програв технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

"Бій Ітаума – Хргович – це ще одне нагадування про те, наскільки непередбачуваним може бути бокс. Щойно ти виходиш на ринг, може статися що завгодно. Вітаю Філіпа з чудовою перемогою. Мозесе, це не кінець. Повертайся сильнішим і продовжуй рухатися вперед. Твій шлях лише розпочався", – написав Усик.

Зазначимо, що британець впевнено перемагав за очками, забиравши кожен раунд. Проте згодом він різко втратив сили та ледь тримався на ногах, через що рефері достроково зупинив битву.

Раніше думками про це протистояння поділився Олександр Красюк. Він впевнений, що британець зможе в майбутньому домінувати в дивізіоні.