Його викрили: ексчемпіон світу оцінив рівень Ітауми після поразки Хрговичу

Кріс Алгієрі висловився про поразку Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) в битві за пояс IBF.

Його слова передає Inside Boxing.

Колишній чемпіон світу ніколи не бачив такої різкої втрати сил боксера на найвищому рівні. Він заявив, що наразі британець не заслуговує на чемпіонський статус, хоча й розбивав хорвата:

"Це був найдраматичніший провал, який я коли-небудь бачив на такому високому рівні. І, послухай, Хргович сам це сказав. Він говорив: "Я програв кожен раунд. Я програвав кожен раунд, раунд за раундом". Перш за все, Ітаума не є бійцем рівня чемпіона світу. Він не був ним і зараз теж не є. Його викрили. Мозес насправді не заслужив цієї позиції. Я бачив у цьому досить небезпечну ситуацію. Я подумав: "Ага, він насправді не готовий до такого бою, але, мабуть, він настільки талановитий, що зможе через це пройти". Зрештою ми всі поставили на нього, але для мене це ніколи не був упевнений прогноз. Особливо коли на кону з'явився титул, що означало бій на 12 раундів".

Також Кріс назвав головну помилку 21-річного проспекта, яка стала для нього фатальною.

"Але скажу тобі ось що – з погляду бійця. Коли ми говоримо про 12 раундів, то йдеться про хлопця, який не хотів їх проходити, бо думав: "Мені не потрібно проходити 12 раундів". Для мене це свідчить про фундаментальну помилку в його мисленні. Тому що найстрашніше для бійця під час підготовки до бою – опинитися втомленим перед професійним панчером, убивцею, бійцем, боксером. Немає нічого страшнішого. Тому ти робиш додаткову роботу. Краще бути перетренованим, ніж недотренованим. Саме страх опинитися в такій ситуації його зламав. Він опинився в ситуації, з якою ніколи раніше не стикався. Він тонув. Він тонув і здався. Він повністю злетів зі скелі. Він ніколи не був у такій ситуації. Його ніколи не доводили до межі. Він не викладався в залі. Він не викладався в бою", – сказав Алгієрі.

Зазначимо, що Ітаума впевнено перемагав за очками після восьми раундів. Проте після екватору бою він різко втратив сили та ледь тримався на ногах, через що рефері достроково зупинив битву під час дев'ятої 3-хвилинки.

Раніше своїми думками щодо цього поєдинку поділився Олександр Красюк. Промоутер упевнений, що британець зможе в майбутньому домінувати в дивізіоні.