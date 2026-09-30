Жоден тренер тобі не допоможе: Хргович закликав Джошуа закінчити кар'єру після битви з Ф'юрі

Володар пояса IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (21-1, 16 КО) порадив Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) закінчити кар'єру після поєдинку проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), відреагувавши на повернення Ей Джея до Бена Девісона.

Своєю думкою він поділився у коментарі The Stomping Ground.

"Якщо ти не в хорошому стані із самим собою, жоден тренер тобі не допоможе. Він може мати Емануеля Стюарда або будь-якого іншого тренера в історії, або всіх їх разом. Але це не допоможе, якщо ти не в хорошому стані із самим собою, якщо ти не маєш упевненості в собі. Тож він змінює тренерів ледь не кожні кілька місяців, але річ не в тренерах, річ у ньому. Він проводить цей великий бій через фінансові причини. Але після цього поєдинку йому варто завершити кар'єру", – висловився хорват.

Нагадаємо, що до двох попередніх поєдинків Джошуа готувала команда Олександра Усика. Ентоні під її керівництвом відправив у нокаути Джейка Пола та Пренгу. Куту Ей Джея добряче дісталося "на горіхи" після перемоги над албанським суперником. До прикладу, британський тренер Домінік Інгл назвав роботу кута Ентоні неефективною.

Також кривдник Мозеса Ітауми дає Ентоні небагато шансів на перемогу у британській дуелі проти Тайсона, яка повинна відбутися 11 грудня 2026 року у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super. 30 вересня у британців має відбутися перша пресконференція.

Він пригадав момент із Джошуа в останньому протистоянні проти Крістіана Пренги, коли албанець відправив британця у нокдаун.

"Я думаю, йому варто завершити кар'єру після наступного бою. Якщо в наступному поєдинку він заробить божевільну суму грошей – добре, просто проведи цей бій. Знаєте, завжди є шанс одного удару, але якщо ми подивимося на його останній бій... Я не даю йому надто багато шансів", – зазначив Філіп.

Нещодавно менеджер "Циганського короля" виступив проти нічного часу проведення зустрічі з Ей Джеєм. А Тайсон вчергове виступив із одіозною заявою щодо Ентоні. Ф'юрі запевнив, що Джошуа уникає великих викликів.