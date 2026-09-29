Це занадто пізно: менеджер Ф'юрі виступив проти нічного часу проведення бою з Джошуа

Менеджер колишнього чемпіона Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) розповів, що зустріч проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) не повинна відбутися посеред ночі, адже це створить незручності для британських уболівальників.

Його цитує Boxing News 24/7.

"Я вважаю, що 2-га година ночі – це занадто пізно. Гадаю, що звичайні люди в Англії захочуть дивитися це в пабах, клубах, у гостях один у одного. Там пануватиме святкова атмосфера. І я просто вважаю, що бій має відбуватися раніше. Ось і все", – заявив Спенсер Браун.

Британська дуель Ф'юрі – Джошуа повинна відбутися 11 грудня у Кардіффі. Хоча навколо місця проведення поєдинку було чимало розмов. Адже з'являлося багато чуток про можливий двобій у США.

На кону двобою стоятиме титул WBA Super, а відомий промоутер Френк Воррен спрогнозував результат зустрічі.

Однак тепер з'явилася інформація про можливе зірвання битви через позицію Едді Гірна. Промоутер Ей Джея не хоче бачити серед організаторів бою Дейна Вайта, який став співпромоутером The Ring. У команді Ентоні спростували можливий зрив протистояння.

Водночас "Циганський король" переконаний лише на один відсоток у тому, що його лобова битва проти Джошуа таки відбудеться.