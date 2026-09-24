Бій Джошуа – Ф’юрі стане титульним: який пояс стоятиме на кону

На кону бою між колишнім володарем титулу WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) стоятиме титул WBA Super.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Зазначимо, що цей титул належить власнику пояса WBA у надважкій вазі Мурату Гассієву (34-2, 27 КО).

Цього року британські зірки боксу підписали угоду на бій один з одним, однак тривалий час не могли визначити дату та місце проведення.

Серед можливих варіантів називався нью-йоркський "Madison Square Garden". Але у підсумку повністю британське протистояння було врятовано та відбудеться 11 грудня у Кардіфі.

Влітку обидва британці провели свої проміжні поєдинки: Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі впорався із польським ветераном Маріушом Вахом.