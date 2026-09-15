Тренер Хрговича розповів, чи відвідає хорват реванш Дюбуа – Вордлі

Володар поясу IBF у гевівейті Філіп Хргович (21-1, 16 КО) відвідає реванш між Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та Фабіо Вордлі (20-1, 19 КО), який відбудеться 17 жовтня 2026 року.

Слова тренера боксера Абеля Санчеса наводить Fight Hub TV.

Наставник зазначив, що складе компанію своєму підопічному під час цього візиту на лондонську арену "О2".

"Він попросив мене, і я погодився поїхати з ним на бій Дюбуа – Вордлі. Ми поїдемо туди й подивимося, що покаже Дюбуа. А вже Френк і менеджер Кіт Конноллі вирішуватимуть, як діяти далі – що буде найвигіднішим не лише для Філіпа, а й для промоутерської компанії. Хоч би кого вони обрали, ми просто повернемося до тренувального табору й готуватимемося до цього суперника. Мені байдуже. Якщо це буде Санчес – ми повернемося до залу. Якщо хтось інший – ми повернемося до залу. Якщо Дюбуа – ми повернемося до залу й готуватимемося до бою з ним. Але я думаю, що поєдинок Дюбуа – Вордлі 17 жовтня дасть нам багато відповідей", – сказав Санчес.

Коуч хорвата зазначив, що Філіп прагне об'єднати титули. Про це він заявляв ще одразу після перемоги над Мозесом Ітаумою. Тоді Хргович говорив, що хотів би побоксувати проти Дюбуа або володаря поясу WBC Агіта Кабаєла.

Водночас хорватський боксер може провести бій проти обов'язкового претендента на титул IBF у надважкій вазі Френка Санчеса.

Раніше повідомлялося, що промоутер Френк Воррен відмовив Мозеса від миттєвого реваншу проти суперника з Хорватії. А Тоні Белью спрогнозував переможця потенційного другого поєдинку між Ітаумою та Хрговичем.