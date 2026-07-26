Усик був шокований: Джошуа після провального першого раунду зумів нокаутувати Пренгу

У місті Джидда, Саудівська Аравія, відбувся бій між британцем Ентоні Джошуа (30-4, 26 КО) та албанцем Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

Колишній суперник Олександра Усика здобув перемогу. Бій завершився нокаутом у 2 раунді.

Бокс

Ентоні Джошуа (Велика Британія) – Крістіан Пренга (Албанія) КО2 (12)

ANTHONY JOSHUA KNOCKS OUT KRISTIAN PRENGA IN ROUND 2 AFTER BEING DROPPED MULTIPLE TIMES IN ROUND 1‼️



WHAT JUST HAPPENED?! 🤯 pic.twitter.com/y6kQPG6H6u — Source of Boxing (@Sourceofboxing) July 25, 2026

Уже на перших секундах могла статися сенсація. Пренга відправив фаворита в нокдаун. Андердог "відчув кров", але дотиснути не вистачило майстерності.

Камери вихопили лице Олександра Усика. Український боксер був дуже шокований від такого розвитку подій.

Ентоні вистачило перерви для відновлення. Він потроху почав підключати серії. Одна з комбінацій завершилася нокаутуючим ударом.

У своєму останньому поєдинку до сьогоднішнього дня Ентоні нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді. Для Пренги це друга поразка на професійному ринзі.

Нагадаємо, в андеркарді вечора боксу в Джидді перемогу святкував українець Олександр Хижняк.