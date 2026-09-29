Журналіст The Ring повідомив про першу пресконференцію Ф'юрі та Джошуа

Журналіст Ring Magazine Майк Коппінджер підтвердив, що пресконференція Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) відбудеться.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"За наявною інформацією, Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа зараз перебувають у тренувальних таборах і прямують до Лондона на першу зустріч, що відбудеться під час пресконференції в середу. Усі сторони співпрацюють, аби якнайкраще розрекламувати цей супербій у надважкій вазі, запланований на 11 грудня. Протягом останніх 48 годин Туркі Аль аш-Шейх докладав значних зусиль, щоб остаточно укласти угоду", – написав Коппінджер.

Раніше стрімінгова платформа Netflix, яка буде транслятором поєдинку, оголосила, що британські боксери поспілкуються із пресою 30 вересня в British Airways Arc у Лондоні. Однак промоутер Едді Гірн заявив, що наразі немає конкретної дати першої пресконференції.

Сам бій між Ф'юрі та Джошуа повинен відбутися 11 грудня у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super.

Нещодавно менеджер "Циганського короля" виступив проти нічного часу проведення зустрічі з Ей Джеєм. А Тайсон вчергове виступив із одіозною заявою у бік Ентоні. Ф'юрі запевнив, що Джошуа уникає великих викликів.