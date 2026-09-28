Відмовився від 50 мільйонів: Ф'юрі звинуватив Джошуа у втечі від великих викликів

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) звинуватив Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) в униканні топових поєдинків, навівши приклад із Деонтеєм Вайлдером.

Його слова передає FurociTV.

"Щоразу, коли йдеться про бій із цим клятим бодібілдером, чемпіоном із кросфіту – нічого не виходить. Хтось взагалі замислювався, чому я зміг провести аж три бої Деонтеєм Вайлдером? До речі, вони казали, що з командою Вайлдера дуже важко мати справу", – заявив Тайсон.

"Циганський король" пригадав, що кілька років тому команда Деонтея Вайлдера пропонувала Ей Джею 50 мільйонів доларів. Однак представники Джошуа знайшли цілу гору відмазок, аби не брати ці гроші і не виходити в один ринг.

Тоді Ф'юрі запропонував команді "Бронзового бомбардувальника" замінити у протистоянні Ентоні. На його рахунку трилогію з Деонтеєм – нічия та дві перемоги.

Також Тайсон пригадав поєдинок проти Володимира Кличка та дві зустрічі з Олександром Усиком.

"Тоді я втрутився і сказав: "Запропонуйте цей бій мені". Я пішов туди й відлупцював того янкі. Пам'ятаєте це? Я повернувся з пенсії, скинув понад 60 кілограмів і влаштував тій с***і добрячу прочуханку, фактично покінчивши з його життям і кар'єрою. Я вийшов на бій із Кличком. Я отримав, мабуть, 8% від того, що заробив Кличко за той поєдинок. 8%. На той момент я був просто старим безхатьком. Але знаєте що? Я зробив так, щоб бій відбувся", – сказав британець.

Британська дуель Ф'юрі – Джошуа повинна відбутися на 11 грудня у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super, а відомий промоутер Френк Воррен спрогнозував результат зустрічі.

Однак тепер з'явилася інформація про можливе зірвання битви через позицію Едді Гірна. Промоутер Ей Джея не хоче бачити серед організаторів бою Дейна Вайта, який став співпромоутером The Ring. У команді Ентоні спростували можливий зрив протистояння.

Водночас "Циганський король" переконаний лише на один відсоток у тому, що його лобова битва проти Джошуа таки відбудеться.