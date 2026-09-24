Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Джошуа та Фʼюрі домовилися про довгоочікуваний бій: оголошено дату

Олександр Булава — 24 вересня 2026, 15:10
Джошуа та Фʼюрі домовилися про довгоочікуваний бій: оголошено дату

Британські ексчемпіони світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) домовились про бій.

Про це повідомив Туркі Аль-Шейх в Інстаграм.

Поєдинок відбудеться 11 грудня у Кардіффі на "Principality Stadium". Трансляція буде доступна на Netflix.

Очікується, що головна подія розпочнеться пізно вночі через міжнародні трансляції. 

Цього року британські зірки боксу підписали угоду на бій один з одним, однак тривалий час не могли визначити дату та місце проведення. Серед можливих варіантів називався нью-йоркський "Madison Square Garden". Але у підсумку повністю британське протистояння було врятовано та відбудеться у Кардіфі.

Влітку обидва британці провели свої проміжні поєдинки: Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі впорався із польським ветераном Маріушом Вахом.

Нагадаємо, що напередодні Джон Ф'юрі висловився про відносини свого сина з Ей Джеєм. Він розповів, чи Тайсон поважає Ентоні.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

На 99,9% усі питання вже вирішено: Воррен – про бій Ф'юрі з Джошуа
Усі навколо зникнуть: батько Ф'юрі назвав пораду, якої не дослухався Тайсон
Повна відсутність яєць: Ф'юрі пообіцяв відправити Джошуа в найшвидший нокаут в історії
Бій легендарного Пак'яо може бути співголовною подією вечора боксу Джошуа – Ф’юрі
Джошуа показав лист від VADA із запитом щодо місця перебування Ф'юрі

Останні новини