Джошуа та Фʼюрі домовилися про довгоочікуваний бій: оголошено дату

Британські ексчемпіони світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) домовились про бій.

Про це повідомив Туркі Аль-Шейх в Інстаграм.

Поєдинок відбудеться 11 грудня у Кардіффі на "Principality Stadium". Трансляція буде доступна на Netflix.

Очікується, що головна подія розпочнеться пізно вночі через міжнародні трансляції.

Цього року британські зірки боксу підписали угоду на бій один з одним, однак тривалий час не могли визначити дату та місце проведення. Серед можливих варіантів називався нью-йоркський "Madison Square Garden". Але у підсумку повністю британське протистояння було врятовано та відбудеться у Кардіфі.

Влітку обидва британці провели свої проміжні поєдинки: Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі впорався із польським ветераном Маріушом Вахом.

Нагадаємо, що напередодні Джон Ф'юрі висловився про відносини свого сина з Ей Джеєм. Він розповів, чи Тайсон поважає Ентоні.