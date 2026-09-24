Я впорався з ними значно легше б: Хргович порівняв Ітауму з чинними чемпіонами світу

Володар пояса IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (21-1, 16 КО) розповів, чи були б Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) і Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) для нього зручнішими суперниками, ніж Мозес Ітаума (14-1, 12 КО).

Його слова передає talkSPORT Boxing.

Хорватський боксер вважає, що йому було б легше здолати чемпіонів світу за версіями WBC та WBO.

"Так. І Кабаєл, і Дюбуа були б для мене зручнішими стилістично, бо вони не такі швидкі та не шульги. З ними було б легше боксувати. Можливо, вони досвідченіші, і обидва бої були б важкими, але я впорався з ними значно легше б, ніж із цим хлопцем", – сказав Хргович.

Зазначимо, що Філіп наприкінці серпня здолав британського проспекта технічним нокаутом. Ітаума впевнено перемагав за очками після восьми раундів, але після екватору бою різко втратив сили та ледь тримався на ногах, через що рефері достроково зупинив битву в дев'ятій трихвилинці.

Після поєдинку хорват заявив про бажання битись з Агітом Кабаєлом. Німець висловив готовність розділити ринг.

Єдиної поразки в кар'єрі Хргович зазнав саме від Даніеля Дюбуа. Він неодноразово заявляв, що хоче провести реванш.