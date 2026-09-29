Буде багато брудних прийомів: ексчемпіон світу спрогнозував переможця бою Ф'юрі – Джошуа

Колишній володар пояса WBO в першій середній вазі Ліам Сміт (33-5-1, 20 КО) поділився очікуваннями від битви Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Про це повідомляє talkSPORT Boxing.

Британець заявив, що раніше вважав фаворитом "Циганського короля". Проте наразі він оцінює шанси рівними.

"У період від трьох до шести років тому я завжди казав, що переможе Тайсон Ф'юрі. Тепер же, гадаю, шанси рівні. Це бій 50 на 50. Обидва бійці – і це жодним чином не применшує їхніх заслуг, адже я їх обох поважаю і люблю, – вже пройшли пік своєї форми. Можливо, їм обом вже трохи бракує колишньої вибуховості чи міцності. Тож я з нетерпінням чекаю на цей поєдинок і хочу побачити, хто зрештою вийде переможцем", – сказав Сміт.

Прогнозуючи переможця, боксер усе ж таки віддав перевагу Тайсону Ф'юрі. При цьому він не очікує побачити ефектне протистояння, від якого фанати отримають естетичне задоволення:

"Знаєш, я не буду ухилятися від відповіді, щоб нікого не образити. Як я вже казав, вони мені обидва подобаються, але ти ж запитуєш мою думку. Я не впевнений. Я ніколи не боявся висловлювати свою позицію чи когось засмутити. Мені все ж здається, що Ф'юрі може перехитрити суперника завдяки своїй нестандартній манері та атлетизму. Не думаю, що це буде видовищний бій для боксерських пуристів чи надто захопливе видовище для глядачів. Гадаю, буде багато боротьби у клінчі та брудних прийомів, але вважаю, що Тайсон Ф'юрі володіє цим мистецтвом досконало – він знає, як перемогти".

Зазначимо, що бій Джошуа – Ф'юрі заплановано на 11 грудня у Кардіффі. Він матиме титульний статус.

Влітку обидва британці провели свої проміжні поєдинки. Ей Джей нокаутував Крістіана Пренгу, а "Циганський король" здолав польського ветерана Маріуша Ваха.