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Белью назвав переможця потенційного реваншу Ітаума – Хргович

Софія Кулай — 10 вересня 2026, 20:21
Белью назвав переможця потенційного реваншу Ітаума – Хргович
Ітаума – Хргович
Getty Images

Колишній чемпіон світу Тоні Белью переконаний, що у гіпотетичному реванші між Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО) та Філіпом Хрговичем (21-1, 16 КО) перемогу б здобув "Новий Майк Тайсон".

Його цитує Boxing News Online.

Британець сумнівається, що новий володар титулу IBF завдав серйозної шкоди 21-річному супернику у першому поєдинку.

"Думаю, він переможе Філіпа Хрговича у реванші. Просто вважаю, що він технічно дуже сильний. Хргович завдав Ітаумі серйозної шкоди? Не думаю. Мені здається, він просто був виснажений", – заявив Белью.

Нагадаємо, що Філіп нокаутував Мозеса у 9-му раунді. Після двобою "Новий Майк Тайсон" покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію.

Британська комісія з питань боксу призупинила ліцензію Ітауми.

Раніше повідомлялося, що промоутер Френк Воррен відмовив Мозеса від миттєвого реваншу проти Хрговича.

Натомість хорватський супертяж після сенсаційного тріумфу планує об'єднання титулів. Він хоче побитися проти Даніеля Дюбуа (WBO) або Агіта Кабаєла (WBC).

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