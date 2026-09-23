Менеджер Хрговича анонсував грандіозний наступний бій хорватського боксера

Менеджер Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) розповів, що його клієнт може повернутися на ринг у першому кварталі 2027 року.

Його цитує TalkSPORT.

Кіт Конноллі зазначив, що наступний поєдинок хорватського боксера може відбутися в андеркарді протистояння Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа.

Він припустив, що володар чемпіонського титулу IBF може побитися проти переможця реваншу Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі, який запланований на 17 жовтня 2026 року у Лондоні.

"Є ймовірність, що Хргович виступить на вечорі боксу Ф'юрі – Джошуа. Але, найімовірніше, це відбудеться у першому кварталі наступного року. У нього розсічення над оком, і йому потрібно відновитися, щоб він міг повноцінно повернутися до тренувань та спарингів. Найімовірніше, ми проведемо бій із переможцем поєдинку Дюбуа – Вордлі або зустрінемося з нашим обов'язковим претендентом Френком Санчесом", – сказав Конноллі.

Хорват планує відвідати другу зустріч Дюбуа – Вордлі. Цікаво, що Філіп прагне об'єднати титули. Про це він заявляв ще одразу після сенсаційної перемоги над Мозесом Ітаумою. Тоді Хргович говорив, що хотів би побоксувати проти Дюбуа або володаря поясу WBC Агіта Кабаєла.

Водночас хорватський боксер може провести бій проти обов'язкового претендента на титул IBF у надважкій вазі Френка Санчеса.

Саме проти цього бійця нещодавно заговорив Френк Воррен. За словами промоутера, Хргович у своєму наступному поєдинку вийде на ринг проти обов'язкового претендента на його пояс.

Раніше повідомлялося, що промоутер Френк Воррен відмовив Мозеса від миттєвого реваншу проти суперника з Хорватії. А Тоні Белью спрогнозував переможця потенційного другого поєдинку між Ітаумою та Хрговичем.